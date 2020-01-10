Evlerinde hırsızlık yaparken yakalandığı ailenin otomobilini kundakladı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlerinde hırsızlık yaparken yakalandığı ailenin otomobilini kundakladı - Son Dakika

Evlerinde hırsızlık yaparken yakalandığı ailenin otomobilini kundakladı

20 dakika önce

ADANA'da birkaç gün önce hırsızlık için girdiği evde ev sahibi tarafından yakalanan S.D., bugün de ailenin otomobilini ateşe verdi.

Evlerinde hırsızlık yaparken yakalandığı ailenin otomobilini kundakladı, System.String[]

ADANA'da birkaç gün önce hırsızlık için girdiği evde ev sahibi tarafından yakalanan S.D., bugün de ailenin otomobilini ateşe verdi. Olay anı, saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 04.00 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Dedekorkut Mahallesi Çukurova Caddesi'nde meydana geldi. S.D., birkaç gün önce gece saatlerinde hırsızlık amacıyla aynı mahallede oturan Mehmet Ok'un evine girdi. S.D., Ok'un kızı tarafından fark edilince kaçtı. Mehmet Ok., dün gündüz saatlerinde durumu S.D.'nin babasına anlattı.

Bugün saat 04.00 sıralarında Mehmet Ok'un evinin önüne park ettiği otomobili, ateşe verildi. Bitişikte oturan kuzeni, durumu Mehmet Ok'a haber verdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Yangında otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Olayın ardından polisler birlikte komşusunun evinin güvenlik kamerasını inceleyen Ok, otomobilin S.D. tarafından kundaklandığını gördü. Şüphelinin daha önce hırsız amacıyla evine girdiğini belirten Ok, "Baktık bizim mahallenin çocuğu. Arkasına koştuk ama yakalayamadık. Sabah gittim babasına söyledim. Oğlun böyle böyle yaptı dedim. O da 'ben ona kızarım' dedi. Demek kızmış ki bu gece de gelip arabayı yakmış. Kamera görüntüsünden de o olduğu tespit edildi" dedi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Adana Yüregir, Mehmet Ok, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:19 Kaynak: DHA
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