Evlerinde kalan anneler için konser verildi - Son Dakika

Evlerinde kalan anneler için konser verildi

DÜZCE'de, bir sitede Anneler Günü nedeniyle mini konser düzenlendi. Koronavirüs salgını nedeniyle çocukları ile evde kalan anneler balkonlara çıkarak eğlendi. Anneler Günü'nde çocuklarıyla evde kalan annelere moral vermek amacıyla Düzce Uzunmustafa Mahallesi'nde bulunan sitenin yönetimi tarafından mini bir konser düzenlendi. Düzceli yerel sanatçılar Ferdi ve Mehmet Keman tarafından keman ve org eşliğinde şarkılar çalındı. Balkonlarından konseri izleyen anneler oldukça keyifli vakit geçirdi. Bazı anneler çocukları ile oyun oynarken, bazı anneler ise kocuklarındaki bebekleriyle dans etti. Ferdi Keman konserin ilgi gördüğünü belirterek, ?Koronavirüs nedeniyle evden çıkmayan annelerimize moral amaçlı geldik. Kendilerine jest olsun diye müzik icra ettik. Oldukça ilgi gördü. Annelerimiz bizim başımızın tacıdır. Allah başımızdan eksik etmesin.? dedi. Site sakinlerinden Neşe Canpolat ise, ?Koronavirüs nedeniyle dışarı çıkamadığımız için sitede annelere moral olsun diye bir etkinlik düzenledik. Çok güzel oldu. Müzisyen arkadaşlar da renk kattı. Oldukça mutlu olduk. Çok eğlendik. Site olarak özel günlere önem vermeye çalışıyoruz. Anneler günü de çok özel bir gün. Bütün annelerin anneler gününü kutluyorum.? diye konuştu.