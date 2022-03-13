Evlerinde mahsur kalan 2 çocuk, itfaiyenin sepetli vinci ile kurtarıldı - Son Dakika

DİYARBAKIR'da bir apartmanın 5'inci katındaki dairede yalnız oldukları sırada, kapıyı kilitleyip sonra da açamayınca mahsur kalan 2 çocuk, itfaiyenin sepetli vinci ile kurtarılıp, annesine teslim edildi.

Kayapınar ilçesi 500 Evler Mahallesi'nde bir binanın 5'inci katında annelerinin evde yalnız bıraktığı 2 ve 9 yaşlarındaki iki çocuk, kapıyı açmaya çalışırken yanlışlıkla kendilerini kilitleyerek evde mahsur kaldı. Çocukların sesini duyan komşuların bildirmesi üzerine eve gelen anne de kapıyı açamayınca, durum itfaiyeye bildirildi. Ekipler, çocukları sepetli vinç ile balkondan alarak aşağı indirdi. Annelerine teslim edilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.