Evlerinde mahsur kalan 2 çocuk, itfaiyenin sepetli vinci ile kurtarıldı - Son Dakika
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Evlerinde mahsur kalan 2 çocuk, itfaiyenin sepetli vinci ile kurtarıldı

13.03.2022 15:14
Evlerinde mahsur kalan 2 çocuk, itfaiyenin sepetli vinci ile kurtarıldı

DİYARBAKIR'da bir apartmanın 5'inci katındaki dairede yalnız oldukları sırada, kapıyı kilitleyip sonra da açamayınca mahsur kalan 2 çocuk, itfaiyenin sepetli vinci ile kurtarılıp, annesine teslim edildi.

DİYARBAKIR'da bir apartmanın 5'inci katındaki dairede yalnız oldukları sırada, kapıyı kilitleyip sonra da açamayınca mahsur kalan 2 çocuk, itfaiyenin sepetli vinci ile kurtarılıp, annesine teslim edildi.

Kayapınar ilçesi 500 Evler Mahallesi'nde bir binanın 5'inci katında annelerinin evde yalnız bıraktığı 2 ve 9 yaşlarındaki iki çocuk, kapıyı açmaya çalışırken yanlışlıkla kendilerini kilitleyerek evde mahsur kaldı. Çocukların sesini duyan komşuların bildirmesi üzerine eve gelen anne de kapıyı açamayınca, durum itfaiyeye bildirildi. Ekipler, çocukları sepetli vinç ile balkondan alarak aşağı indirdi. Annelerine teslim edilen çocukların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.


Evlerinde mahsur kalan 2 çocuk, itfaiyenin sepetli vinci ile kurtarıldı
Evlerinde mahsur kalan 2 çocuk, itfaiyenin sepetli vinci ile kurtarıldı
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Çocuk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlerinde mahsur kalan 2 çocuk, itfaiyenin sepetli vinci ile kurtarıldı - Son Dakika


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