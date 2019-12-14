Evlerinde mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlerinde mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika

Evlerinde mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı

6 saat önce

Antalya'nın Serik ilçesinde yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı.

Antalya'nın Serik ilçesinde yağış nedeniyle evlerinde mahsur kalan aile kurtarıldı.

İlçede şiddetli yağış nedeniyle Alacami Mahallesi'ndeki Çakallık deresinde su seviyesinin yükselmesi sonucu taşma meydana geldi.

Çevredeki birçok evi su bastı. Evlerinde mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Öte yandan Çandır Mahallesi'ndeki derenin taşması sonucu Pınarcık, Karıncalı, Berendi, Büğüş ve Zırlankaya mahallelerindeki yol ulaşıma kapandı. Çevredeki bazı meyve bahçeleri de sağanaktan etkilendi.

Evlerinde mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı

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Haber Yayın Tarihi: 14.12.2019 06:45 Kaynak: AA
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