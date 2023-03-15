Sel sularında mahsur kalanlar botlarla böyle kurtarıldı
ŞANLIURFA - Şanlıurfa'nın haliliye ilçesinde sel suları nedeniyle evlerinde mahsur kalan vatandaşlar, kurtarma ekipleri tarafından botlarla taşınarak, kurtarıldı.
Haliliye ilçesi Süleymaniye Mahallesi yakınlarından geçen Karakayun Deresi'nin taşması sonucu çevresinde bulunan mahalle, cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Evlerinde mahsur kalan onlarca kişi bölgeye sevk edilen, jandarma arama kurtarma, polis arama kurtarma, itfaiye ve sivil savunma ekipleri tarafından bot yardımıyla çıkarıldı.
Kurtarılanlar güvenli bölgeye alınırken, bölgede kurtarma çalışmaları devam ediyor
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