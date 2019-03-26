Son Dakika Haberleri: Evlerinde Öcalan Kitapları Çıkan Eylem Hazırlığındaki PKK'nın Şehir Yapılanması Hakim Karşısında

Evlerinde Öcalan Kitapları Çıkan Eylem Hazırlığındaki PKK'nın Şehir Yapılanması Hakim Karşısında

1 saat önce

Evlerinde Öcalan kitapları çıkan eylem hazırlığındaki PKK'nın şehir yapılanması hakim karşısında PKK'nın şehir yapılanması DGH mensupları Öcalan kitaplarıyla yakalandıBURSA - Bursa TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan DGH üyeleri adliyeye sevk edildi.

Evlerinde Öcalan Kitapları Çıkan Eylem Hazırlığındaki PKK'nın Şehir Yapılanması Hakim Karşısında, System.String[]
Evlerinde Öcalan kitapları çıkan eylem hazırlığındaki PKK'nın şehir yapılanması hakim karşısında
PKK'nın şehir yapılanması DGH mensupları Öcalan kitaplarıyla yakalandı

BURSA - Bursa TEM ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan DGH üyeleri adliyeye sevk edildi. PKK'nın şehir yapılanması olarak faaliyet gösteren, kitleleri eylemlere yönlendiren ve eylem hazırlığında olan, evlerinde terörist başının kitapları ele geçirilen örgüt üyelerinin savcılık sorgusu devam ediyor.
Bursa Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK/KCK terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda, örgütün şehir ve gençlik yapılanması olarak bilinen Devrimci Gençlik Hareketi'ne mensup şahısların peşine düştü. DGH mensubu oldukları tespit edilen 15 şüphelinin yakalanması için harekete geçen TEM ekipleri, Bursa'nın merkez Nilüfer, Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde 14 farklı adrese operasyon yaptı. Operasyonda şüphelilerin tamamı gözaltına alınırken, evlerde yapılan aramalarda da çok sayıda dijital materyal ve çoğu PKK terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan'a ait örgütsel içerikli yayınlar ele geçirildi.
Emniyette yapılan ilk incelemelerde şüphelilerin kitleleri örgüt lehine eylem yapmaya yönlendirdikleri ve çeşitli eylem hazırlığında oldukları öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şahısların savcılık sorguları devam ediyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 11:13 Kaynak: İHA

Bursa, Abdullah Öcalan, PKK, 3. Sayfa
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