Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi - Son Dakika

- Evlerinde öldürülen çiftin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi
ADANA - Adana'nın Karaisalı ilçesine bağlı Tümenli Mahallesi'nde evlerinin içerisinde başlarından vurulmuş halde bulunan emekli karı-koca Mehmet Fevzi Atay ile Elif Atay'ın cesetleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna getirildi. Yapılacak otopsinin ardından yarın sabah cenazelerin aileye teslim edileceği öğrenildi.
Kaynak: İHA
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