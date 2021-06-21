Evlerinde ölü bulunan anne ve oğlu, "Bomba var" notu bırakıp intihar etmişler - Son Dakika

Yakuplu Mahallesi Hürriyet Bulvarı'nda 3 katlı binanın 2. katında oturan anne Münevver Ertem (60) ile oğlu Ertan Ertem'in (40) yaşadıkları evden koku gelmesi üzerine komşular durumu polise bildirdi.

CANSIZ BEDENLERİ EVDE BULUNDU

Olay yerine gelerek çilingir yardımıyla içeri giren ekipler, anne ve oğlunu iki ayrı odada silahla vurulmuş halde buldu. Polis ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından cenazeler, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemede, olayın intihar olduğu belirlendi.

"BOMBA VAR" NOTU BIRAKMIŞLAR

Öte yandan, cesetlerin bulunduğu odaların kapısında, üzerinde "Dikkat içeri girmeyin bomba var." yazılı bir kağıt bulundu. Bunun üzerine olay yerine bomba imha ekibi sevk edildi. Ertan Ertem'in ise bilgisayarın ana kartını söküp bomba düzeneği şeklinde üzerine bağladığı öğrenildi.

İNTİHAR ETMİŞLER

Münevver Ertem'in eşinden ayrı yaşadığı ve maddi sıkıntı çektiği öğrenildi. Yapılan incelemelerde anne ve oğlunun silahla intihar ettiği ortaya çıktı. Ekipler önce Münevver Ertem'in silahla intihar ettiğini, ardından da Ertan Ertem'in başka bir odada ikinci bir silahla yaşamına son verdiğini belirledi.