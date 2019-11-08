Son Dakika Haberleri: EVLERİNDE ÖLÜ BULUNAN KARDEŞLERİN CENAZELERİ ADLİ TIPTA BEKLİYOR
Son Dakika Güncel EVLERİNDE ÖLÜ BULUNAN KARDEŞLERİN CENAZELERİ ADLİ TIPTA BEKLİYOR

EVLERİNDE ÖLÜ BULUNAN KARDEŞLERİN CENAZELERİ ADLİ TIPTA BEKLİYOR

7 saat önce

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL DHA Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda bekliyor.

EVLERİNDE ÖLÜ BULUNAN KARDEŞLERİN CENAZELERİ ADLİ TIPTA BEKLİYOR, System.String[]

Haber-Kamera: Elif YAVUZ-Kubilay ÖZEV/ İSTANBUL DHA Fatih'te evlerinde ölü bulunan 2'si kadın 4 kardeşin cenazesi Adli Tıp Kurumu'nda bekliyor. 33 yıllık arkadaşları olduğunu belirten Serpil Alkan bugün cenazeleri almak için Adli Tıp Kurumu'na geldi.

Fatih'te evlerinde ölü olarak bulunan 4 kardeşin 35 yıllık arkadaşı olduğunu belirten Serpil Alkan cenazeleri almak için dün savcılığa başvuruda bulundu. Alkan bu sabah saatlerinde Adli Tıp Kurumu'na avukatı Aydın Egemen'le birlikte geldi.

"HAKKIMIZI KORUYACAĞINA ADIM GİBİ EMİNİM, SANA VASİYETTE BULUNUYORUM"

Adli Tıp Kurumu çıkışında konuşan Serpil Alkan "Kamuran bir buçuk hafta gün önce bizim başımıza bir şey gelirse senin bizim hakkımızı koruyacağına adım gibi eminim, sana vasiyette bulunuyorum demişti. İçinden mi geldi bilmiyorum. Ben savcılığa gitmişim, avukatım gitmiş, ifade vermişim. Ben cenazeyi kabul etmişim. Bana orada kaşe basmadılar. Bana dilekçe verdiler Yenibosna'ya gidip vereceksin dediler. Avrupa'da böyle bir şey yok. Ben para istemiyorum ki. Savcı beye de kırgınım bir imza atmak, kaşe koymak bu kadar zor mu? Aileden kimse yok. 35 senelik arkadaşlarıyım benden daha mı iyi bilecekler. Günlerdir çağrı yapıyorum. Kimse niye gelip almadı?" dedi.

"BUGÜN CENAZEMİZİ ALACAĞIMIZA İNANIYORUM"

Avukat Aydın Egemen ise, "Cenaze nakil ve defin işlemleri yönetmeliği işliyor. Verilmemesi için hiçbir engel yok ancak verileceğine dair de net bir şey söylenmedi. Adli Tıp Kurumu'nda birinci derece akrabası olmayıp sahipsiz cenazeye sahip çıkıp da cenazeyi teslim alan olmuştur. Aileye şu ana kadar ulaşılmadı. Dini, milli inancımıza göre cenaze de fazla beklemez. Biz cenazemizi almak istiyoruz. Bu konuda da yardım istiyoruz. Bu bir prosedür. Serpil hanım insani ve vicdanı olarak sabırsızlanıyor. Bugün cenazemizi alacağımıza inanıyorum. 21 gün süresi var. Kendisine teslim edilirse teşhis de yaptırılması lazım" diye konuştu.

Görüntü Dökümü

-Serpil Alkan ve Avukatının Adli Tıpa girişi

-Adli Tıp Çıkışı konuşmaları


Adli Tıp Kurumu, Adli Tıp, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 12:18 Kaynak: DHA
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