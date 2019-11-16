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Evlerinde ölüm korkusuyla yaşıyorlar

6 saat önce

Evlerinde ölüm korkusuyla yaşıyorlarKocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Saygın ailesinin yaşadığı eve pompalı tüfekle ateş açıldı.

Evlerinde ölüm korkusuyla yaşıyorlar

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde, Saygın ailesinin yaşadığı eve pompalı tüfekle ateş açıldı. Saygın çifti evlerinde korku içerisinde yaşadıklarını belirterek, evlerine ateş eden kişilerin yakalanmasını istedi.

Önceki gün gece saatlerinde, Çayırova Özgürlük Mahallesi'nde 5 katlı binanın giriş katında oturan Saygın ailesinin evine pompalı tüfekle ateş açıldı. Fabrika işçisi Cengiz Saygın (37), eşi Hanım Saygın (35) ve kızları Ayfer Saygın'ın yaşadığı eve pompalı tüfekle 3 el ateş edilirken, saçmalar evin camlarına hasar verdi. Ateş edildiği sırada odada bulunan Ayfer Saygın büyük korku yaşadı. Aile polise haber verirken, ekipler incelemede bulundu.

Hanım Saygın ateş edildiği sırada kızının odada bulunduğunu belirterek, "Olay gecesinde kızım odada yatıyordu. Kızım bir anda yanıma gelerek 'anne evimize ateş edildi' dedi. Yerde camları gördüm, perdeyi açıp baktığımda camda iki yerde silah izi gördüm, karşı duvarda da iz vardı. Hemen polisi aradım. Polisler geldi baktı. Eğer bir milim daha olsaydı kızımın yaralanabilirdi. Kim olduklarını bilmiyorum. Saldırganların yakalanmasını istiyorum.? dedi.

Hanım Saygın ölüm korkusu yaşadıklarını söyleyerek, şöyle konuştu

'Daha önce de şikayette bulunmuştum, bu seferde şikayette bulundum. Daha önce güvenlik kamerasında birisinin geldiğini gördük. O an kapıya vuruluyor sandık ama kameraya saldırıyorlardı. Kapıya çıktık korkup kaçtı. Polisi aradık yine ama o gün tekrar saldırdılar. Bu benim evime 3'ncü saldırı, niçin saldırdıklarını öğrenmek istiyorum. Benim kimseyle bir düşmanlığım yok, sıkıntım yok. Polise defalarca bildirdim, bu insanların bulunup niçin yaptıklarını öğrenmek istiyorum. Gerekli mercilerin duymasını istiyorum. Öldükten sonra bir şey yapılmasının bir anlamı yok. Ben eşimin de çocuğumun da yanımda olmasını istiyorum. Adalet istiyorum, ölüm istemiyorum.

Evlerinde ölüm korkusuyla yaşıyorlar

Çayırova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.11.2019 12:05 Kaynak: DHA
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