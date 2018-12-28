Son Dakika Haberleri: Evlerinde Tarihi Eserle Yakalanan Baba- Oğula Gözaltı

Evlerinde Tarihi Eserle Yakalanan Baba- Oğula Gözaltı

24 dakika önce

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Osmanlı ve Roma dönemlerine ait tarihi eserlerle yakalanarak adliyeye sevk edilen baba- oğul tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Evlerinde Tarihi Eserle Yakalanan Baba- Oğula Gözaltı, System.String[]
AYDIN'ın Nazilli ilçesinde Osmanlı ve Roma dönemlerine ait tarihi eserlerle yakalanarak adliyeye sevk edilen baba- oğul tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Bir ihbarı değerlendiren Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, İsabeyli Mahallesi'nde yaşayan E.D.'nin (51) evinde, tarihi eser bulunduğunu belirledi. Bunun üzerine dün saat 17.00 sıralarında eve operasyon düzenleyen jandarma, yaptığı aramada evin çeşitli yerlerine saklamış 112 gümüş sikke, 1 kaya oyması matara formlu testi, 9 dairesel fonlu kurşun ve küp objeler 2 cep telefonu ve kaçak kazıda kullanıldığı belirlenen kazma ve dedektör ele geçirdi. Tarihi eserlerin Roma ve Osmanlı dönemine ait olduğu belirlendi. E.D. ve oğlu A.E. (21) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen baba oğul tutuksuz yargılanmak üzere serbet kaldı. Tarihi eserlerin Aydın Müze Müdürlüğü'ne teslim edileceği bildirildi.

- Aydın

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 01:57 Kaynak: DHA

Aydın, Nazilli, Güncel
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