Evlerinde uyuşturucu ele geçen baba ve 2 oğlu tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlerinde uyuşturucu ele geçen baba ve 2 oğlu tutuklandı - Son Dakika

Evlerinde uyuşturucu ele geçen baba ve 2 oğlu tutuklandı

6 saat önce

SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan baba ve 2 oğlu tutuklandı.

Evlerinde uyuşturucu ele geçen baba ve 2 oğlu tutuklandı, System.String[]
SAMSUN'un Çarşamba ilçesinde jandarmanın düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan baba ve 2 oğlu tutuklandı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ilçenin Çaltı Mahallesi'nde B.U.'ya ait evde uyuşturucu bulunduğu ihbarı üzerine adrese operasyon düzenledi. B.U.'nun evinde ve aracında narkotik dedektör köpeği 'Ozon' ile yapılan aramalarda 7 kilo kubar esrar ele geçirildi. Olayla ilgili ev sahibi B.U. (47) ile oğulları D.U. (24) ve B.U. (16) gözaltına alındı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.


- Samsun
Çarşamba, Samsun, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 10:55 Kaynak: DHA
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