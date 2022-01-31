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Son dakika haberleri: EVLERİNDE YANGIN ÇIKTI; 5'İ ÇOCUK 7 SURİYELİ KURTARILDI - Son Dakika

Son dakika haberleri: EVLERİNDE YANGIN ÇIKTI; 5'İ ÇOCUK 7 SURİYELİ KURTARILDI

31.01.2022 15:59

Son dakika haber... BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, 3 katlı binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı. Evde mahsur kalan 5'i çocuk 7 Suriyeli, itfaiye ekiplerince kurtarılırken, alevler de söndürüldü.

İnegöl ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi Sümbül Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın çatı katında, saat 14.30 sıralarında yangın çıktı. Çatı katından yükselen dumanları gören mahallelinin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, merdivenli itfaiye aracı ile yangına müdahale ederken, evde mahsur kalan Suriye uyruklu 5 çocuk ile 2 kadını da kurtardı. Yangından kurtarılan 7 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Alevler de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Son dakika haberleri: EVLERİNDE YANGIN ÇIKTI; 5'İ ÇOCUK 7 SURİYELİ KURTARILDI
Son dakika haberleri: EVLERİNDE YANGIN ÇIKTI; 5'İ ÇOCUK 7 SURİYELİ KURTARILDI
Son dakika haberleri: EVLERİNDE YANGIN ÇIKTI; 5'İ ÇOCUK 7 SURİYELİ KURTARILDI
Son dakika haberleri: EVLERİNDE YANGIN ÇIKTI; 5'İ ÇOCUK 7 SURİYELİ KURTARILDI
Son dakika haberleri: EVLERİNDE YANGIN ÇIKTI; 5'İ ÇOCUK 7 SURİYELİ KURTARILDI
Son dakika haberleri: EVLERİNDE YANGIN ÇIKTI; 5'İ ÇOCUK 7 SURİYELİ KURTARILDI

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Suriyeli, İtfaiye, İnegöl, Yangın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri: EVLERİNDE YANGIN ÇIKTI; 5'İ ÇOCUK 7 SURİYELİ KURTARILDI - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberleri: EVLERİNDE YANGIN ÇIKTI; 5'İ ÇOCUK 7 SURİYELİ KURTARILDI - Son Dakika
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