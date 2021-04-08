YANAN EVLERİNDEN TEYZELERİNE GİTTİKTEN SONRA RAHATSIZLANDILAR - Son Dakika

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde evin mutfağında çıkan yangın itfaiye ekibince söndürüldü. Evden çıkan 2 kardeş teyzelerinin evine gittikten sonra rahatsızlandı. Dumandan etkilenen 2 kardeş tedavi altına alındı.

Olay saat 08.30 sıralarında Erenler ilçesi Hacıoğlu Mahallesi'nde meydana gitti. Neziha Doğan işe giderken, çocukları Gürkan Ö. ve Çağla Ö. evde kaldı. Bu sırada mutfakta elektrik kontağı sonucu yangın çıktı. Komşularının haber vermesi üzerine gelen itfaiye ekibi yangını söndürdü. 2 kardeş teyzelerinin evine gitti. Yemek yiyen 2 kardeş saat 12.00 sıralarında nefes almakta zorlanınca 112 Acile haber verdi. Sağlık ekibi tarafından Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 2 kardeş tedavi altına alındı.

Neziha Doğan mutfakta çıkan yangını itfaiyenin söndürdüğünü belirterek, 'Saat 08.30'da çocuklar dumanla uyanmış. Mutfak dolapları ve mutfak yanmış. Sonrasında komşular itfaiye çağırmışlar, ekiplerle birlikte yangını söndürmüşler. Boğulma tehlikesi atlattı çocuklar. Ben işteyken yangın çıkmış. Kardeşimin evindeydiler. Hastaneye kaldırıldılar, solunum yollarında sorun var şu an sadece.' dedi.