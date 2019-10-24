Son Dakika Haberleri: Evlerinde yangın çıktı, komşularının uyarısı ile kurtuldular
Son Dakika 3. Sayfa Evlerinde yangın çıktı, komşularının uyarısı ile kurtuldular

Evlerinde yangın çıktı, komşularının uyarısı ile kurtuldular

41 dakika önce

Evlerinde yangın çıktı, komşularının uyarısı ile kurtuldularSİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde Sağdıç ailesinin evinde yangın çıktı.

Evlerinde yangın çıktı, komşularının uyarısı ile kurtuldular

SİİRT - Siirt'in Kurtalan ilçesinde Sağdıç ailesinin evinde yangın çıktı. Komşuların haber vermesi ile yangının farkına varan aile, dışarı çıkarak olası facianın önüne geçti.

Olay, Kurtalan ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan bir evde yaşandı. Neşet Sağdıç'a ait evde, henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanı gören çevre sakinlerinin haber vermesi üzerine evde bulunan Neşet Sağdıç, eşi ve 3 çocuğu hemen dışarı çıktı. Vatandaşların çağırması üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, kısa sürede yangına müdahale ederek söndürdü. Can kaybının yaşanmadığı olayda evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi.

Yanan evlerinin kullanılamaz hale geldiğini belirten ev sahibi Neşet Sağdıç, yetkililerden yardım isteyerek, bu soğukta kalacak yerinin olmadığı için eşi ve 3 çocuğunun dışarıda kaldığını söyledi.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için çalışma başlatıldı.

Evlerinde yangın çıktı, komşularının uyarısı ile kurtuldular

Yenidoğan Mahallesi, Kurtalan, Siirt, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 10:54 Kaynak: İHA
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