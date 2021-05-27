Evlerinde yaralı halde bulunan karı-koca hastanede tedavi altına alındı - Son Dakika

Karaman'da evlerinde av tüfeğinden çıkan saçmalarla yaralanmış halde bulunan karı-koca kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Karaman'a bağlı Akçaşehir beldesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yıldıray Ş. (53) ve Hatice Ş. (51) çiftinin evinden silah sesi gelmesi üzerine eve giden komşuları karı-kocayı yaralı halde buldu. Durumun 112 Çağrı Merkezine bildirilmesi ardından olay yerine hemen sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralı karı-koca ambulanslarla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Yıldıray Ş.'nin bacağına, eşi Hatice Ş.'nin ise göğsüne isabet eden saçmadan dolayı yaralandığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yaralı karı-kocanın nasıl yaralandıkları henüz öğrenilemezken, jandarma olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı. - KARAMAN