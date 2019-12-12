Evlerinden 26 parça tarihi eser çıktı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Evlerinden 26 parça tarihi eser çıktı - Son Dakika

Evlerinden 26 parça tarihi eser çıktı

6 saat önce

Tokat'ta merkeze bağlı Gökçeyol Köyü'nde 2 eve yapılan operasyonda 36 parça tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.

Evlerinden 26 parça tarihi eser çıktı, System.String[]

Tokat'ta merkeze bağlı Gökçeyol Köyü'nde 2 eve yapılan operasyonda 36 parça tarihi eser niteliğinde obje ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Tokat İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler Gökçeyol köyünde tarihi eser kaçakçılığı yapıldığına dair istihbarat aldı. Derhal harekete geçen ekipler, yapılan planlama sonrasında köyde ikamet eden 2 şüpheli şahsın tarihi eser kaçakçılığı yaptığını tespit etti. Şüpheli şahısların evlerinde yapılan aramada 35 adet tarihi eser niteliği taşıyan taş obje ile 1 adet tarihi eser niteliği taşıyan tabanca kabzası ele geçirildi. Ayrıca evden çıkan 1 adet tabanca, 1 adet av tüfeği, ve 18 adet 9 mm. tabanca fişeğine de el konuldu. Şüpheliler ile ilgili adli işlemler yetkili makamların kontrolünde devam ettiği bilgisine ulaşıldı. - TOKAT

Jandarma, Tokat, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 02:37 Kaynak: İHA
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