Evlerinden çıkamayan çifte Vefa Grubu'ndan sürpriz evlilik yıl dönümü kutlaması - Son Dakika

Sürpriz karşısında mutluluk yaşayan çift, görevlilere teşekkür etti.

Çiftin evlilik yıl dönümünü kutlayan görevlilere, Kanada'daki kızları da telefonla görüntülü bağlanarak katıldı.

Çiftin Kanada 'da yaşayan kızları İlknur Yıldırım Ayhan , Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım isteyerek anne ve babasının evlilik yıl dönümlerini kutlamak istedi.

Karabük 'te Vefa Sosyal Destek Grubu , yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında evlerinden çıkamayan 67 yaşındaki İlyas Yıldırım ve 66 yaşındaki eşi Fatma Yıldırım'a 42'nci evlilik yıl dönümlerinde pastayla sürpriz yaptı.

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