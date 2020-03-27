Evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım ve destekler sürüyor - Son Dakika
Son Dakika Genel Evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım ve destekler sürüyor - Son Dakika

Evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım ve destekler sürüyor

12 dakika önce

Evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım ve destekler sürüyor Sinop merkezli olan ve ulusal çapta faaliyet gösteren Devletin Bekası ve Milletin İradesi Derneği tarafından 30 aileye yaşam destek kolisi dağıtıldı.

Evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım ve destekler sürüyor

SİNOP - Sinop merkezli olan ve ulusal çapta faaliyet gösteren Devletin Bekası ve Milletin İradesi Derneği tarafından 30 aileye yaşam destek kolisi dağıtıldı.

Sinop'ta hizmet veren BEKADER, Sinop Kaleyazısı mevkisinde korona virüs sebebiyle çalışamayan 30 hamala "yaşam destek kolisi" hazırlayıp evlerine kadar servis etti. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan derneğin Genel Başkan Vekili Erol Özçelik, "Ülkemizin yaşadığı bu korona virüs sıkıntısı dolayısıyla bizler de BEKADER olarak, Sinop'ta hamallık işi ile uğraşan kardeşlerimizin baktık işleri durma noktasına geldi. Biz onlara 3 aylık 'yaşam destek paketi' hazırladık. Bunun içerisinde çocuk bezinden 3 aylık gıda malzemesi karşılamaya kadar birçok ürünün olduğu bir paket. Toplam belirlediğimiz 30 arkadaşımız var. Bu arada şunu da belirtmek istiyorum. Devletimiz çok kudretle ve çok güçlü bir devlet. 7'den 70'e destek anlamında şuan da her kesime koşuyor. Biz sadece devletimizin yanında karınca misali bir sivil toplum kuruluşu olarak destek vermek istedik. Valiliğimiz tarafından da yardımlar yapılıyor. Ama dediğim gibi biz sadece devletimize karınca misali destek vermek istedik" dedi.

Yaşam destek paketi alan Hüseyin Nalça ise "Böyle bir zamanda bu destekten dolayı çok teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Evde hastam var zaten. Bu yardım benim için çok iyi oldu" diye konuştu.

ARDAHAN - Ardahan'da ineği hastalanan ve yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında sokağa çıkamayan 66 yaşındaki Ferhat amcanın yardımına "Vefa Sosyal Destek Grubu" koştu.

İçişleri Bakanlığınca 81 il valiliklerine gönderilen genelgeyle, 65 yaş ve üstü vatandaşlar ile kronik rahatsızlıkları olanların, ikametlerinden dışarı çıkmaları, açık alanlarda, parklarda dolaşmaları ve toplu ulaşım araçları ile seyahat etmeleri sınırlandırılıp, sokağa çıkmaları yasaklandı. Risk altında bulunan 65 yaş ve üstü vatandaşlar oluşturulan Vefa İletişim Merkezlerini arayarak yardım talebinde bulunabiliyor. Bu kapsamda, İçişleri Bakanlığı koordinesinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu da yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların hem günlük taleplerini hem de acil ihtiyaçlarını karşılıyor.

Ardahan merkeze bağlı Bağdeşen köyünde yaşayan 66 yaşındaki Ferhat Ağdaş da ineği rahatsızlanınca 156'yı arayarak yardım talebinde bulundu. Jandarmaya gelen çağrı üzerine harekete geçen Vefa ekibi, yanlarına aldıkları veteriner hekim ile köye giderek ineğin tedavisini gerçekleştirdi.

Ferhat Ağdaş, görevlilere teşekkür ederek, "Hayvanım rahatsızlandı. Veteriner aramak zorunda kaldım. Çağrı merkezini aradım veteriner geldi. Sağ olsunlar hayvanımın tedavisini yaptılar. Hepsine teşekkür ediyorum" dedi.

HATAY - Sosyal medya bir araya gelerek 'Melek Kadınlar' platformunu oluşturan on kadın, ihtiyaç sahiplerine ulaşarak destek veriyor.

Sosyal sorumluluk bilinciyle sosyal medya üzerinden bir araya gelen farklı hayat hikayeleri olan ve aralarında özel bireylerin de bulunduğu on kadın, ihtiyaç sahibi ailelere ulaşmakla kalmayıp, yetim ve öksüz öğrencilere de burs veriyor. Sosyal medya üzerinden gelen talepleri değerlendiren kadınlar, yaptıkları çağrı ile hayırseverlerden gelen erzak ve materyalleri ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyorlar. Nakit yardımı kabul etmeyen 'Melek Kadınlar' gelen yardımları anında ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırıyorlar.

Melek Kadınlar Platformu Başkanı Nurseli İnan, hassas kadınlardan oluştuklarını ve ekip olarak gönül bağı kurarak yardımları ulaştırdıklarını belirterek "Üç senedir çeşitli faaliyetler yapıyoruz. Sosyal çalışmalar yapıyoruz, kanser farkındalık panelleri ve ihtiyaç sahibi ailelere materyal desteği sağlıyoruz. Genellikle yetim ve öksüz öğrencileri tercih ederek burs veriyoruz. Ekipte on tane kadınız. Dışarıdan gelen çeşitli yardım talebinde bulunan insanların çağrılarını yanıt veriyoruz. Genelde ekibimiz, merhamet herkeste olur belki ama çok hassas kadınlardan oluşuyoruz. Gönül bağı kurduk ve insanlara da bu şekilde ulaşıyoruz. Sosyal medya üzerinden çağrılarımız oluyor ve bu çağrılarımıza insanlar dönüş yapıyor. Bu şekilde ihtiyaç sahibi ailelere ulaşıyoruz. Biz köprüyüz, olandan olmayana veriyoruz. Elçiyiz aslında biz, umuyoruz ki daha çok kitleye ulaşıp, daha çok insana yardım sağlayabiliriz" dedi.

Melek Kadınlar Platformu Sözcüsü Nibel Tektaş ellerinden geldiğince herkese ulaşmaya çalıştıklarını belirterek, "Biz on kadından oluşuyoruz. Bu çok özel bir şey. Çünkü kadınların hem ön plan da olması ve güçlü olması, anlamına geliyor. Kadının elinin değdiği her yer güzel olur ve biz elimizden geldiğince herkese ulaşmaya çalışacağız. Eminim ki bunu da başaracağız. Bize bu durumda yanımızda olan, destek olan herkese teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi.

İhtiyaç sahibi Delvan Mansuroğlu ise Melek Kadınlar Platformuna ulaştığını ve kendisine yardım eli uzattıklarını söyledi. Evlerde temizlik yaparak para kazandığını, korona virüs dolayısıyla işe gidemediğini belirten Mansuroğlu, kendisine yardımda bulunan kadınlara teşekkür etti.

AFYONKARAHİSAR - Korona virüsü (Kovid-19) nedeniyle alınan tedbirler kapsamında Türkiye genelinde olduğu gibi Şuhut'ta da kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan polisler, 65 yaş üstü yaşlının emekli maaşını çekerek borçlu olduğu yerin taksitini ödeyip kalan kısmını kendisine teslim etti.

Çin'de ortaya çıkıp dünyayı saran korona virüsü salgını nedeniyle ülke çapında da gerekli tedbirlerin alınmasının ardından sosyal destek veriliyor. Türkiye geneli olduğu gibi Afyonkarahisar Şuhut Kaymakamlığı koordinesinde de kurulan Vefa Sosyal Destek Grubu, bu kapsamda bir çok kurumdan oluşturulan personeller çalışmalarına hızla devam ediyor. Grupta yer alan Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı bağlı birimler de 155 hattı üzerinden evden çıkmalarına kısıtlama getirilen 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara özel hizmet verilmeye devam ediyor.

Şuhut ilçe merkezinde ikamet eden 65 yaş üstü Mehmet Türkmen, emekli maaşı ve borçlu olduğu özel bir iş yerindeki taksitinin ödenmesi için polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Durumdan haberdar olan polis ekipleri 65 yaş üstü Türkmen'in evine gelerek emekli maaş kartını aldı. Daha sonra emekli maaşını çekerek borçlu olduğu özel iş yerine giden polis ekipleri, Türkmen'in taksitini ödedi, kalanını teslim ederek 'Bir ihtiyacın olursa tekrar arayabilirsin' dedi.

65 yaş üstü Mehmet Türkmen polis ekiplerine teşekkür etmesinin ardından görev sona erdi.


AĞRI - Ağrı'da, korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle evden dışarı çıkamayan ve ilaçları biten 66 yaşındaki Zeki Arslan'ın imdadına polisler yetişti.

Ağrı merkez Sıtkiye Mahallesi'ndeki evinden korona virüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dışarı çıkamayan ve ilaçları biten 66 yaşındaki Zeki Arslan, 155'i arayarak polisten yardım istedi. Yardım çağrısı üzerine harekete geçen Ağrı İl Emniyet Müdürlüğü Vefa Sosyal Destek Grubu, Arslan'ın evine gitti. Burada ekipler önce ilaçlarını alabilmesi için raporu biten Arslan'ı sağlık ocağına götürdü. Daha sonra eczaneden ilaçlarını alarak evine bıraktı.

İlaçlarını alıp sorunsuz bir şekilde evine dönen Arslan polis ekiplerine teşekkür ederek, "Allah devletimize, milletimize zeval vermesin" dedi.

Evlerinden çıkamayan vatandaşlara yardım ve destekler sürüyor

Polis, Sinop, Genel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.03.2020 02:18 Kaynak: İHA

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