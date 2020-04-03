Evlerinden çıkamayan yaşlılara zabıta aracından dengbej dinletildi - Son Dakika

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Evlerinden çıkamayan yaşlılara zabıta aracından dengbej dinletildi
6 saat önce
Zabıta aracının mahallede uyarıda bulunması Zabıta aracından dengbej şarkıları çalınması Evlerinin önünde şarkılara eşlik eden vatandaşlar Karlıova Zabıta Müdürü Metin Bingöl'ün açıklaması BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova belediyesi tarafından evlerinde çıkamayan yaşlılar için dengbej...
Zabıta aracının mahallede uyarıda bulunması
Zabıta aracından dengbej şarkıları çalınması
Evlerinin önünde şarkılara eşlik eden vatandaşlar
Karlıova Zabıta Müdürü Metin Bingöl'ün açıklaması BİNGÖL - Bingöl'ün Karlıova belediyesi tarafından evlerinde çıkamayan yaşlılar için dengbej şarkıları dinletildi.
Haber Yayın Tarihi: 03.04.2020 05:41 Kaynak: AA
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