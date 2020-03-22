Evlerinden çıkan İstanbullular Caddebostan sahile koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlerinden çıkan İstanbullular Caddebostan sahile koştu - Son Dakika

Evlerinden çıkan İstanbullular Caddebostan sahile koştu

6 saat önce

İlkay DİKİCİ-Çağrı ÇALIŞKAN / KORONAVİRÜS salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarına rağmen vatandaşlar Caddebostan sahilinde spor ve yürüyüş yaptı.

Evlerinden çıkan İstanbullular Caddebostan sahile koştu, System.String[]

İlkay DİKİCİ-Çağrı ÇALIŞKAN/ KORONAVİRÜS   salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarına rağmen vatandaşlar Caddebostan sahilinde spor ve yürüyüş yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" uyarıları yapılmaya devam ediyor. Günlerdir birçok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Birçok iş yeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda. Ancak bazı İstanbullular havanında da güzel olmasını fırsat bilerek Caddebostan Sahili'ne koştu. Sahilde bazı vatandaşlar parklarda spor yaparken, bazılarının yürüyüş yaptıkları ve çimenlerde oturdukları görüldü. Caddebostan sahilindeki kalabalık havadan da görüntülendi.Sahile gelen Ahmet Özkaren, "Açık havada bulunmaya dikkat ediyorum. Bir buçuk metre yaklaşmıyorum insanlara. Uyarılar çok mantıklı ve gördüğünüz gibi  sahil çok kalabalık. Sıkıntılı bir durum olacağını düşünüyorum. Sokağa çıkma yasağının da geleceğini düşünüyorum. Önümüzdeki günler ne getirecek hep birlikte göreceğiz." dedi. Halil Bozkurt ise, "Önlem alıyoruz. Kolonyayla yıkanıyoruz. Eldiven takıyoruz." diye konuştu.


Koronavirüs, Caddebostan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.03.2020 01:48 Kaynak: DHA

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