EVLERİNDEN ÇIKAN VATANDAŞLAR CADDEBOSTAN SAHİLİNE KOŞTU - Son Dakika
Son Dakika Güncel EVLERİNDEN ÇIKAN VATANDAŞLAR CADDEBOSTAN SAHİLİNE KOŞTU - Son Dakika

EVLERİNDEN ÇIKAN VATANDAŞLAR CADDEBOSTAN SAHİLİNE KOŞTU

6 saat önce

Ali Kerem BENGİ / Koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçmek için "Evde Kal" çağrıları yapıldı.

EVLERİNDEN ÇIKAN VATANDAŞLAR CADDEBOSTAN SAHİLİNE KOŞTU, System.String[]

Ali Kerem BENGİ/

Koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçmek için "Evde Kal" çağrıları yapıldı. Vatandaşlar bu çağrıya uyarken, bazıları ise Caddebostan Sahile indi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek için "Evde kalın çağrısında bulundu. Vatandaşlar bu çağrıya uyarken, bazıları ise dışarı çıktı. Diğer zamanlarda özellikle akşam saatlerinde insanların yoğun olarak tercih ettiği noktalardan birisi olan Caddebostan sahiline gelen vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları arkadaşlarıyla toplanıp zaman geçirdi. Ayrıca sahilde koşu yapan ve bisiklet binen vatandaşlar da görüldü.

"İNSANLAR ANLADIĞIM KADARIYLA BUNALMIŞ"

Hüseyin Alga, "Biz zaten 1 haftadan beri evdeyiz. Evden dışarı çıkmadık. Tabi evde bir sıkıntı meydana geldi. Havayı da güzel gördük. Kalabalık ortamlara girmemeye çalışıyoruz. Açık havada durmaya çalışıyoruz. Bugün Caddebostan sahili kalabalıktı. Ben akşamüstü 6 gibi geldim. Bayağı bir kalabalık vardı. Halen daha devam ediyor. İnsanlar anladığım kadarıyla bunalmış. Yürüyüşle falan gidermeye çalışıyorlar." dedi.

Caddebostan Sahilde sandalye kiralayan Dursun Özülkü, "Bayağı Kalabalıktı. Sokak aralarına çıkamayanlar buraya koşuyor. Ramazanda da aynı, hastalık da engellemedi yani. Önceki daha kalabalıktı, şuan çeyreği değil" diye konuştu.

Efe Kavas, "Genelde sokağa çıkmamaya çalışıyoruz ama siz de takdir edersiniz ki, evde çok sıkılıyoruz. Genellikle boş olan saatlerde maskemizi, eldivenimizi, kolonyamızı alıp çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

Görüntü Dökümü:

----------

-Sahilden detaylar

-Koşu yapan insanlardan detaylar

-Bisiklet binen insanlardan detaylar

-Yürüyüş yapan insanlardan detaylar

-Vatandaş röportajı

-Sahilde oturan insanlardan detaylar


Koronavirüs, Caddebostan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:09 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 253'e çıktı
İrina Moroziuk'un "Evde kal" paylaşımı olay oldu Çin Kızıl Haç Başkanı'ndan İtalya'ya uyarı: Çok gevşek bir karantina politikanız var Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara: Koronavirüs kapan bir futbolcunun futbol oynayamama ihtimali çok yüksek
Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi Fatih Terim, Henry Onyekuru'nun önümüzdeki sezon da kiralanmasını istedi         
19:42
Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor Koronavirüs testi yaptıran ünlü model Heidi Klum sonucu 10 milyon dolarlık malikanesinde bekliyor         
15:27
Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı Rize'de kuaför ve berberler, 15 gün süreyle kapatıldı         
15:08
Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı Kırıkkale'de bir köy muhtarlığı, koronavirüs sebebiyle köye gelen yabancılara karşı afişli önlem aldı         
14:34
Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti Hukuk Fakültesi Dekanı, karantinadan kaçanların tutuklanabileceğine dikkat çekti         
12:36
Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı Koronavirüsün pençesindeki iki hastadan gün gün hastalık belirtileri: Şiddetli baş ağrısıyla başladı         
10:53
ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir ABD'den endişe yaratan koronavirüs araştırması: Gerçek vaka sayısı, tespit edilenden 5 ila 10 kat fazla olabilir         
10:43
Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak Yayıncı kuruluş Digiturk, maçların ertelenmesi sonrası kullanıcılarına dondurma ya da iade seçeneği sunacak         
10:13
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti         
09:39
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı         
09:33
Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi Koronavirüs nedeniyle evlerinden çıkmayan aileler kutu oyunlarına yöneldi         
09:19
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı         
07:23
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi         
23:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 04:21:28. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: EVLERİNDEN ÇIKAN VATANDAŞLAR CADDEBOSTAN SAHİLİNE KOŞTU - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]