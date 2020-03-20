Evlerinden çıkan vatandaşlar Caddebostan sahiline koştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlerinden çıkan vatandaşlar Caddebostan sahiline koştu - Son Dakika

Evlerinden çıkan vatandaşlar Caddebostan sahiline koştu

6 saat önce

KORONAVİRÜS salgınının yayılmasının önüne geçmek için "Evde Kal" çağrıları yapıldı.

Evlerinden çıkan vatandaşlar Caddebostan sahiline koştu, System.String[]
KORONAVİRÜS salgınının yayılmasının önüne geçmek için "Evde Kal" çağrıları yapıldı. Vatandaşlar bu çağrıya uyarken, bazıları ise Caddebostan Sahile indi.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüsün yayılmasının önüne geçmek için "Evde kalın çağrısında bulundu. Vatandaşlar bu çağrıya uyarken, bazıları ise dışarı çıktı. Diğer zamanlarda özellikle akşam saatlerinde insanların yoğun olarak tercih ettiği noktalardan birisi olan Caddebostan sahiline gelen vatandaşlar yürüyüş yaparken, bazıları arkadaşlarıyla toplanıp zaman geçirdi. Ayrıca sahilde koşu yapan ve bisiklet binen vatandaşlar da görüldü.

"İNSANLAR ANLADIĞIM KADARIYLA BUNALMIŞ"

Hüseyin Alga, "Biz zaten 1 haftadan beri evdeyiz. Evden dışarı çıkmadık. Tabi evde bir sıkıntı meydana geldi. Havayı da güzel gördük. Kalabalık ortamlara girmemeye çalışıyoruz. Açık havada durmaya çalışıyoruz. Bugün Caddebostan sahili kalabalıktı. Ben akşamüstü 6 gibi geldim. Bayağı bir kalabalık vardı. Halen daha devam ediyor. İnsanlar anladığım kadarıyla bunalmış. Yürüyüşle falan gidermeye çalışıyorlar." dedi.

Caddebostan Sahilde sandalye kiralayan Dursun Özülkü, "Bayağı Kalabalıktı. Sokak aralarına çıkamayanlar buraya koşuyor. Ramazanda da aynı, hastalık da engellemedi yani. Önceki daha kalabalıktı, şuan çeyreği değil" diye konuştu.

Efe Kavas, "Genelde sokağa çıkmamaya çalışıyoruz ama siz de takdir edersiniz ki, evde çok sıkılıyoruz. Genellikle boş olan saatlerde maskemizi, eldivenimizi, kolonyamızı alıp çıkıyoruz" şeklinde konuştu.


- İstanbul
Caddebostan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 10:26 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sahte dezenfekte ürünleri koronavirüsten yüz kat daha öldürücü olabiliyor
Cuma namazı için camiye giden vatandaşlar kapıda asılı yazıyı görünce geri döndü Kahvehaneler kapandı, seyyar satıcıdan çay alıp parklarda sohbet ettiler İrina Moroziuk'un "Evde kal" paylaşımı olay oldu
Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi Koronavirüs salgını nedeniyle aynı aileden 4 kişi yaşamını yitirdi         
09:47
Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti Son dakika: Müslüm Gürses'in eşi Muhterem Nur hayatını kaybetti         
09:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamasının ardından ünlü firma sadece kolonya üretimine yöneldi         
09:39
Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı Erdoğan'ın sözleriyle duygulanan Fahrettin Koca, gözyaşlarına hakim olamadı         
09:33
Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti Sağlık çalışanlarını alkışlayan Engin Altay'ın fotoğrafında menfezi kapatmış olması dikkat çekti         
09:29
Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü Arkadaşına mesaj atarak eşinin yerini tespit eden adam, boşanmak üzere olduğu karısını öldürdü         
09:17
Gonca Vuslateri'den Gonca Vuslateri'den "Karantinada cinsel ilişkiye girin" tavsiyesinde bulunan Mehmet Öz'e cevap         
09:14
Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı Sevgilisiyle İtalya kaçamağı yapan evli adam, koronavirüs salgınına yakalandı         
08:29
Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek Merkez Bankası, dördüncü tertip 50 TL'leri 23 Mart'ta piyasaya sürecek         
07:56
Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı Koronavirüse yakalanan Burak Akkul yoğun bakıma, eşi de karantina altına alındı         
07:23
40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi 40 milyon insanın yaşadığı eyalette koronavirüs sebebiyle sokağa çıkma yasağı getirildi         
05:58
Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi Furkan Korkmaz'ın forma giydiği Philadelphia 76ers'ta 3 kişide koronavirüs tespit edildi         
02:17
Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti Koronavirüs sebebiyle kısmi sokağa çıkma yasağının olduğu Fransa'da polis, evsizlere ceza kesti         
00:58
Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı Salgından endişelendiği için evlerinde bekleyen Elazığlılar, depreme yakalandı         
00:33
Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 4'e, vaka sayısı 359'a yükseldi         
23:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.03.2020 05:19:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Evlerinden çıkan vatandaşlar Caddebostan sahiline koştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]