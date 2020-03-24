Evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşlara polisten destek - BALIKESİR - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşlara polisten destek - BALIKESİR - Son Dakika

Evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşlara polisten destek - BALIKESİR

6 saat önce

Görüntü dökümü Polis ekibinin markete gelmesi Ekibin marketten alışveriş yapması Polis ekibinin alışveriş poşetini yaşlı kadının evine götürmesi Kadiriye Pala isimli kadının açıklamaları Polis ekibinin ayrılması Balıkesir'de evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşlara polisten destek...

Görüntü dökümü

Polis ekibinin markete gelmesi

Ekibin marketten alışveriş yapması

Polis ekibinin alışveriş poşetini yaşlı kadının evine götürmesi

Kadiriye Pala isimli kadının açıklamaları

Polis ekibinin ayrılması

Balıkesir'de evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşlara polisten destek

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında evlerinden çıkmayan vatandaşların ihtiyaçları polis tarafından karşılanıyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İçişleri Bakanlığının genelgesi doğrultusunda 65 ve üzeri yaşlarda olanlar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlara da hizmet veriyor.

Sakarya Mahallesi 3. Fethiye Caddesi 2. Sokak'ta yalnız yaşayan Kadriye Pala (73), 112'yi arayıp yardım istedi. Bir polis ekibi Pala'nın evine gidip siparişlerini not aldıktan sonra marketten alışveriş yaparak siparişleri teslim etti.

Kendisi için alışveriş yapan polis ekiplerine teşekkür eden Kadriye Pala, "Allah hepsinden razı olsun. Bu uygulama için başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum." dedi.

Evlerinden çıkmayan yaşlı vatandaşlara polisten destek - BALIKESİR

Balıkesir, Ayvalık, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 07:49 Kaynak: AA

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