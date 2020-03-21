EVLERİNDEN ÇIKTILAR, SAHİLDE SPOR YAPTILAR - Son Dakika
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EVLERİNDEN ÇIKTILAR, SAHİLDE SPOR YAPTILAR

6 saat önce

Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar sahillerde spor ve yürüyüş yaptı.

Koronavirüs salgını nedeniyle "evde kal" uyarılarına rağmen bazı vatandaşlar sahillerde spor ve yürüyüş yaptı. Üsküdar ve Maltepe sahillerine çıkan vatandaşlar "Önlemimizi aldık, hava güzel bunu değerlendirmek istedik" diye konuştu.

Koronavirüs salgını nedeniyle 'evde kal' uyarıları yapılıyor. Günlerdir birçok kişi bu uyarıları dikkate alarak, virüsün yayılmaması için evinden çıkmıyor. Birçok işyeri de evden çalışma düzenine geçmiş durumda. Ancak bazı İstanbullular havanın da güzel olmasını fırsat bilerek sabah saatlerinde sahillere gitti. Bazı vatandaşlar koşarken, bazılarının yürüyüş yaptıkları görüldü.

Üsküdar Salacak sahilde yürüyüş yapan Ali Güler, "45 dakika yürüyüşümüzü yaptık, hiçbir yere dokunmadan önlemimizi de aldık. Kolonyamızı mendilimizi aldık. Uzak yürüyoruz herkesten. Evimize gidince duşumuzu da alacağız" dedi. Koşu yapan Ali Atak ise, "Önlem aldık, hava güzel spor yapıp evimize döneceğiz" diye konuştu.

Maltepe sahilde de vatandaşlar sabah saatlerinde spor yaptı. Baki Kuzulugil, "Dışarıda açık havada spor yapmanın faydalı olduğunu söylüyorlar hep. Mümkün olduğu kadar kendimi tecrit ediyorum insanlardan. Mümkün olduğunca az sokağa çıkıyorum, çıktığımda da hemen eve dönüyorum. Zaten yakında oturuyorum." dedi. Sahilde sabah yürüyüşüne çıkan Muazzez Yılmazoğlu ise, "Şu anda evde oluyoruz ama bedenin alıştığı sistem var. Onun için çıktım şu anda. Dikkat ettiğim nokta biraz daha erken bir saatte olması o kadar. Her birey kendine düşeni yapmalı, görmeli farkında olmalı diye düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

Haydar Cengiz, "Doğru bir karar aslında. Sabah 07.00'de geldim. Devamlı spor yapıyorum 25 senedir. Şu anda insanlar biraz çoğalmaya başladı ben de tekrar eve gidiyorum. Kendi arabamla geldim. Herhangi bir toplu taşıma kullanmadım." diye konuştu.

EVLERİNDEN ÇIKTILAR, SAHİLDE SPOR YAPTILAR

Koronavirüs, Üsküdar, Sabah, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.03.2020 12:39 Kaynak: DHA

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