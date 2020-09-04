Evlerinden kilometrelerce uzaklıkta ekmek mücadelesi veriyorlar - Son Dakika

GEÇİMLERİNİ sürdürebilmek için ekim-hasat zamanı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nden, aileleri ile Niğde'ye çalışmaya gelen işçiler, mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklıkta tarlalarda mücadele veriyor.

Günlük 70 TL yevmiye karşılığı Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki kentlerden Niğde'ye gelen aileler, günün ilk ışıklarıyla birlikte tarlalarda çalışmaya başlarken, saat 17.00 sıralarında çadırlarına dönüyor. Ürün ekimi ve hasadında yoğun olarak çalışan işçiler, memleketlerinden 5-6 ay uzak kalıyor. Hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığı günlerde güneş altında çalışan işçiler, alın terleriyle ekmeklerini kazanıyor.

Şanlıurfa 'dan yaklaşık 600-700 kilometre uzaklıktaki Niğde'ye ekmek parası kazanmak için gelen tarım işçisi Hasan Ketboğa (53), her yıl Nisan ayında tarlalara geldiklerini, Kasım ayında döndüklerini aktardı. Ketboğa, "Fasulye, nohut, mercimek gibi ürünlerde çalışıp para kazanıyoruz. Yaptığımız işe göre yevmiyeler ucuz" dedi.

Babası Hasan Ketboğa ile birlikte Şanlıurfa'dan kente gelen Ahmet Ketboğa da (33), önce Isparta'ya gittiklerini, orada iş bulamadıkları için Niğde'ye geldiklerini aktardı. Ketboğa, tarım işçilerinin çalışma şartlarının iyileştirilmesini istedi.