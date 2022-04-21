Evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalandılar - Son Dakika
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Evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalandılar

21.04.2022 16:07
Evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalandılar

Eskişehir'de jandarma ekiplerinde gerçekleştirilen operasyonda evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Eskişehir'de jandarma ekiplerinde gerçekleştirilen operasyonda evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalanan 2 kişi adliyeye sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucu ile mücadele amacıyla yürütülen çalışmalarda 2 şüphelinin çeşitli yerlerden temin ettikleri uyuşturucu ve uyarıcı maddeleri sattıkları öğrenildi. Eskişehir kent merkezinde bulunan evlerinde uyuşturucu madde sattıkları bilgisinin alınması üzerine kimlikleri tespit edilen 2 şüpheli, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince takibe alındı. Adli makamlardan alınan arama kararı ile 2 şüphelinin bulunduğu eve KOM Şube ve Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli yakalanırken Jandarma Narkotik Köpeği Tetik ile birlikte evde yapılan arama alüminyum folyoya sarılı şekilde çeşitli yerlere gizlenmiş 12 gram metamfetamin, 2 gram eroin, 2 gram bonzai, 1 adet uyuşturucu hap, 3 adet 'Bong' olarak tabir edilen uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Cumhuriyet Savcılığı'nın talimatıyla gözaltına alınan 2 şüpheli, Odunpazarı İlçe Jandarma Komutanlığı'ndaki işlemlerinin ardından "Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti Yapmak" suçu çerçevesinde adliye sevk edildi. - ESKİŞEHİR

Evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalandılar
Evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalandılar
Evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalandılar
Evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalandılar
Evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalandılar

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İl Jandarma Komutanlığı, Uyuşturucu, Eskişehir, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlerinden uyuşturucu satışı yaptıkları iddiasıyla yakalandılar - Son Dakika


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