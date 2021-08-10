Evlerine dönen 'alev savaşçıları'nı mesai arkadaşları otoyolda karşıladı - Son Dakika

Muğla'nın Milas ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları için Hatay'dan takviye olarak bölgeye giden Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan 'alev savaşçıları', görev yaptıkları bölgelerdeki yangınların kontrol altına alınmasının ardından evlerine dönüşte meslektaşları tarafından meşale yakılarak karşılandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesi TEM otoyolu çıkışında yapılan karşılama törenine katılan Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü Orman Yangınlarıyla Mücadele Şube Müdürü Muzaffer Ketmen, görevden dönen personellerini Kuran'ı Kerim ve Türk bayrağı ile "hoş geldiniz" diyerek karşıladı.

Meslektaşları tarafından yangın araçları ve meşale yıkılarak alkışlarla karşılanan "alev kahramanı" orman yangını söndürme işçilerinin arkadaşlarıyla buluşmasında duygusal anlar yaşandı.

Kahramanmaraş Orman Genel Müdürlüğü bünyesinde Hatay'da görev yapan yangın söndürme işçisi Beyazıt Bestami Türk, Muğla/Milas bölgesinde çıkan orman yangınlarını kontrol altına almak için hareket ettiklerini belirterek, "Bölgeye gittiğimiz sırada ilk önce Denizli'de başlayan yangına müdahale ettik, ardından Tavas ilçesindeki yangına akabinde Muğla'daki ve Aydın'daki yangınlarında görev yaptık. 10 gündür orman yangınlarındayız ve vatanımız için de tekrardan yine her yere gitmeye hazırız. Vatanımız sağ olsun. Türkiye'miz tek parça bir vatan, bizler tek parça halinde birer insanız. Var olsun ülkemiz. Bizler yangınlarla mücadelemize bundan sonrada yılmadan devam edeceğiz. Çok şükür oradaki yangınların birçoğunu kontrol altına aldık. Müdürlüğümüzün 'artık evlerinize dönebilirsiniz' talimatları ile dönüş yaptık. İhtiyaç olması halinde de tekrardan gitmeye de gönüllüyüz" diye konuştu.

Arazöz şoförü Ramazan Kel ise Denizli, Muğla ve Aydın'da çıkan yangınları kontrol almak için gece gündüz mücadele verdiklerini söyledi.

Yapılan karşılamanın ardından 10 gündür yangın bölgesinde görev alan yangın söndürme personelleri kendilerini bekleyen ailelerine kavuşmak için evlerine gönderildiler. - HATAY