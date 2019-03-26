Son Dakika Haberleri: Evlerine Dönen Yarım Milyon Libyalı İnsani Yardıma Muhtaç

Evlerine Dönen Yarım Milyon Libyalı İnsani Yardıma Muhtaç

1 saat önce

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Libya içinde yerlerinden edildikten sonra evlerine dönen yarım milyon Libyalının insani yardıma muhtaç olduğunu duyurdu.

Evlerine Dönen Yarım Milyon Libyalı İnsani Yardıma Muhtaç, System.String[]
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Libya içinde yerlerinden edildikten sonra evlerine dönen yarım milyon Libyalının insani yardıma muhtaç olduğunu duyurdu.

UNHCR'den yapılan yazılı açıklamada, evlerine dönen 445 bin Libyalının insani yardıma muhtaç olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca söz konusu ailelerin birçoğunun geri döndüğü bölgelerde hala etrafta patlamamış mühimmat bulunduğu ifade edildi.

Muammer Kaddafi yönetiminin NATO müdahalesiyle sona erdiği Libya'da 2011'den bu yana yerel savaş beyleri ve milis grupların mücadelesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel güçlerin müdahalesi nedeniyle istikrarsızlık sürüyor. Söz konusu çatışmalar ülkede elektrik, sağlık, eğitim gibi temel hizmetleri de kesintiye uğratıyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:31 Kaynak: AA

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