Evlerine Dönen Yarım Milyon Libyalı İnsani Yardıma Muhtaç
1 saat önce
Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Libya içinde yerlerinden edildikten sonra evlerine dönen yarım milyon Libyalının insani yardıma muhtaç olduğunu duyurdu.
Birleşmiş Milletler
Mülteciler Yüksek Komiserliği (UNHCR), Libya
içinde yerlerinden edildikten sonra evlerine dönen yarım milyon Libyalının insani yardıma muhtaç olduğunu duyurdu.
UNHCR'den yapılan yazılı açıklamada, evlerine dönen 445 bin Libyalının insani yardıma muhtaç olduğu belirtildi. Açıklamada ayrıca söz konusu ailelerin birçoğunun geri döndüğü bölgelerde hala etrafta patlamamış mühimmat bulunduğu ifade edildi. Muammer Kaddafi
yönetiminin NATO müdahalesiyle sona erdiği Libya'da 2011'den bu yana yerel savaş beyleri ve milis grupların mücadelesinin yanı sıra uluslararası ve bölgesel güçlerin müdahalesi nedeniyle istikrarsızlık sürüyor. Söz
konusu çatışmalar ülkede elektrik, sağlık, eğitim gibi temel hizmetleri de kesintiye uğratıyor.
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Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 12:31 Kaynak: AA
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