Evlerine gidemeyen hemşirelere polisten yardım - Son Dakika

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Evlerine gidemeyen hemşirelere polisten yardım
6 saat önce
SOKAĞA çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'da toplu taşıma araçlarına da kısıtlama geldi.
SOKAĞA çıkma yasağı nedeniyle İstanbul
'da toplu taşıma araçlarına da kısıtlama geldi. Esenyurt
'ta hastaneden çıkıp otobüs bulamayan iki hemşireyi polis ekipleri evlerine götürdü.
İçişleri Bakanlığı genelgesi ile 11-12 Nisan için ilan edilen sokağa çıkma yasağı nedeniyle İstanbul'da toplu taşıma araçlarına da kısıtlama geldi. Sefer sayılarındaki azalma nedeniyle sokağa çıkma yasağı istisnası olan vatandaşlar işyerleri ve evlerine giderken uzun süre toplu taşıma aracı bekledi.
Esenyurt'ta hastaneden çıkan iki hemşire de evlerine gitmek için uzun süre otobüs bekledi. Otobüs gelmeyince devreye denetim yapan polis ekipleri girdi. Esenyurt Esenkent girişinde denetim yapan ekipler, evlerine gidemeyen iki hemşireyi polis aracına alarak evlerine götürdü. Denetim yapan ekipler koronavirüs tedbirleri kapsamında sokağa çıkma yasağını ihlal eden sürücülere de ceza kesti.
- İstanbul
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 08:52 Kaynak: DHA
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