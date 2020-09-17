Evlerine giren hırsızlar yüzünden korona virüse yakalandıklarını iddia ettiler - Son Dakika

Evlerine giren hırsızlar yüzünden korona virüse yakalandıklarını iddia ettiler

Evlerine giren hırsızlar yüzünden korona virüse yakalandıklarını iddia ettiler Ev sahibi Yılmaz: "Hırsızlar yüzünden Covid oldum, işimi yapamıyorum" İstanbul Eyüpsultan'da evlerine giren hırsızlar yüzünden korona virüse yakalandıklarını iddia eden hemşire Elif Yılmaz, "Sağlık çalışanlarına en...

Evlerine giren hırsızlar yüzünden korona virüse yakalandıklarını iddia ettiler

Ev sahibi Yılmaz: "Hırsızlar yüzünden Covid oldum, işimi yapamıyorum"

İSTANBUL - İstanbul Eyüpsultan'da evlerine giren hırsızlar yüzünden korona virüse yakalandıklarını iddia eden hemşire Elif Yılmaz, "Sağlık çalışanlarına en çok ihtiyaç duyulduğu zamanda 10 gündür mesleğimi icra edemiyorum. Şu anda evime giren hırsızlar yüzünden Covid olmam sebebiyle işimi yapamıyorum" dedi. Hırsızlık anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay Çırçır Mahallesi'nde 1 Eylül günü saat 13.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Elif Yılmaz ve Emre Yılmaz çifti iş yerlerinde çalıştıkları sırada evlerine hırsız girdi. Komşularının haber vermesi üzerine eve gelen Yılmaz çifti, kapı kilidinin kırılmış ve evlerinin dağılmış olduğunu gördü.

Yılmaz çiftinin ihbarı üzerine eve gelen polis ekipleri konuyla ilgili çalışmalarını gerçekleştirdi. Eve giren 4 şüphelinin elektronik cihazlardan kolonyaya kadar her şeyi beraberinde götürdükleri belirlendi.

Ekiplerin evden ayrılmasının ardından dağılan eşyalarını toplayan Yılmaz çifti ve yakınları, bir süre sonra korona virüs belirtileri göstermeye başladı. Sağlık kuruluşuna başvurduklarında test sonucunun pozitif olduğu öğrenildi. Sosyal çevrelerinde yaptıkları araştırmada korona virüs vakası gözlemeyen Yılmaz çifti ve yakınları hırsızlardan virüsün bulaştığını iddia etti. Hırsızlık olayının ardından evde besledikleri kedinin travma yaşadığını belirten Elif Yılmaz, şüphelilerin kedilerine şiddet uygulamış olabileceğini söyledi.

Olay anı kamerada

Şüphelilerin eve girip çıktığı anlar apartmanın güvenlik kameralarına yansıdı. Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, 5 şüphelinin beyaz bir araçlar apartmanın önüne geldiği görülüyor. Şüphelilerin 1'i araçta beklerken 4 şüpheli binaya giriyor. Şüpheliler bir süre sonra çaldıkları eşyalarla birlikte geldikleri araçla olay yerinden uzaklaşıyor

"Evin altı üstüne gelmişti"

Hemşire olduğunu ifade eden ev sahibi Elif Yılmaz, "Eşim özel sektörde çalışıyor. Olay sırasında ikimiz de iş yerindeydik. Komşularımız durumu 1 saat sonra kapımızı açık görünce fark ediyorlar. Bizi aradıkları gibi eve geldik. Evin altı üstüne gelmişti. Tanınmaz haldeydi. Biz hemen polisi aradık. Polis geldi. Olay yeri inceleme ekipleri geldi. Evimizden parmak izi aldılar. Gerekli incelemeleri yaptıktan sonra herhangi bir inceleme olduktan sonra haber vereceklerini söylediler" dedi.

"Virüsün odağının hırsız olduğunu düşünüyoruz"

Evinin dağılmış halde olduğunu dile getiren Yılmaz, "Bu sebeple ailem ve en yakın iki arkadaşım bana yardıma geldiler. Evi birlikte temizledik. Her yeri birlikte toparladık. Akabinde 6 gün sonra aynı gün aynı şiddette semptom göstermeye başladık. Hepimizde aynı semptomlar aynı gün başlayınca durumun farkına vardık. Hemen sağlık kuruluşuna başvurduk. Gerekli testlerimiz yapıldı. Sonucumuz pozitif geldi. Covid-19 hastalığına yakalandık. Bu hastalığa yakalandıktan sonra sosyal çevremizde etrafımızda bir süre virüs odağı aradık. Fakat hiçbir şekilde virüs odağı bulamadık. Tek bir odak vardı. Evimize hırsız girdiği gün evi hep beraber temizledikten sonra bu hastalığa yakalanmış olmamız. Virüsün odağının hırsız olduğunu düşünüyoruz" diye konuştu.

"Hırsızlar yüzünden Covid olmam sebebiyle işimi yapamıyorum"

Hastalık sürecini anlatan Yılmaz, "Pozitif çıktıktan sonra ilaç tedavimiz başladı. 5 günlük tedavimiz oldu. Bu süreçte sadece kendi canımız için değil ailemizin canı için arkadaşlarımızın canı için de çok endişelendik. İlk bir haftayı ağır geçirdik. Daha bir iki gündür toparlanabiliyoruz. Yeni yeni ayaklanabildik. Hastalığın 10'uncu günündeyiz. Anne ve babamız 60 yaş üzerindeler. Onlar bu durumu daha ağır yaşadı. Hastalığı daha ağır geçiriyorlar. Henüz atlatabilmiş değiller. Sağlık çalışanlarına en çok ihtiyaç duyulduğu zamanda 10 gündür mesleğimi icra edemiyorum. Şu anda evime giren hırsızlar yüzünden Covid olmam sebebiyle işimi yapamıyorum" dedi.

"Bizim maddi kaybımız bir senelik maaşımızla eşdeğer"

Evden çalınanlar hakkında konuşan Yılmaz, "Elektronik cihazlarımız, bilgisayarımız, oyun konsolumuz, dizüstü bilgisayarımız çalındı. Yeni evli olduğumuz için bunların hepsi yeniydi. Aralarında taksitini ödediğimiz ürünler var. Onların haricinde takılarım ve iki paket kolonyamız çalındı. Aynı zamanda evcil hayvanımıza zarar vermişler. Bir hafta kadar da kendisi bir travma yaşadı. Hala kapı çaldığında saklanacak delik arıyor. Ben ve eşim maaşla çalışıyorum. Bizim maddi kaybımız bir senelik maaşımızla eşdeğer. Manevi kaygılarımız da var. Hemşire olarak pandeminin ilk döneminden beri kendimi bu hastalığa karşı koruyabilmiştim. Bu sebeple bize bunu yaşatanların yakalanmasını ve cezalarını çekmelerini istiyoruz" dedi.

Evlerine giren hırsızlar yüzünden korona virüse yakalandıklarını iddia ettiler

Elif Yılmaz, Koronavirüs, İstanbul, Hemşire, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.09.2020 16:43 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlerine giren hırsızlar yüzünden korona virüse yakalandıklarını iddia ettiler - Son Dakika

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