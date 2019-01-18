Son Dakika Haberleri: Evlerine Hırsız Girdiğini Zanlılar Yakalanınca Öğrendiler

Evlerine Hırsız Girdiğini Zanlılar Yakalanınca Öğrendiler

2 saat önce

Başkentte bir aile, evlerinden ziynet eşyalarının çalındığını hırsızlar yakalandığında polisten öğrendi.

Evlerine Hırsız Girdiğini Zanlılar Yakalanınca Öğrendiler, System.String[]
AYKUT KARADAĞ - Başkentte bir aile, evlerinden ziynet eşyalarının çalındığını hırsızlar yakalandığında polisten öğrendi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Çankaya ilçesi Çukurambar semtinde yaşayan bir ailenin evine, balkondan giren 2 hırsız, ziynet eşyalarını çaldı.

Apartmandan taksi çağırarak ayrılan zanlılar, Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Başak Mahallesi'ndeki rutin uygulama kapsamında durduruldu.

Şüphe üzerine Genel Bilgi Toplama (GBT) sistemine başvuran ekipler, T.Ç'nin 22 hırsızlık ve U.K'nin ise silahlı yağma suçundan arandığını belirledi.

Araçta arama yapan ekipler, çalınan ziynet eşyalarına el koyarak, zanlıları gözaltına aldı.

Emniyetteki ilk sorgularında zanlıların, hırsızlık yaptıkları evin adresini itiraf etmeleri üzerine ekipler, olay yerine gitti.

Evde kimseyi bulamayan polisler, aileye ulaşarak evlerine gelmelerini istedi.

Aile, evlerine döndüğünde, ziynet eşyalarının çalındığını ve hırsızların kısa sürede yakalandığını polisten öğrendi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:10 Kaynak: AA

Çukurambar, Çankaya, 3. Sayfa
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