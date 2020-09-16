Evlerine yakın bölgede çıkan orman yangınından panikle kaçtılar - Son Dakika

Evlerine yakın bölgede çıkan orman yangınından panikle kaçtılar

Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine çok yakın bölgede çıkan orman yangını paniğe neden oldu.

Evlerine yakın bölgede çıkan orman yangınından panikle kaçtılar, System.String[]

Antalya'nın Aksu ilçesinde yerleşim yerlerine çok yakın bölgede çıkan orman yangını paniğe neden oldu. Rüzgarla bir anda yayılan yangından vatandaşlar evlerinden kaçarak uzaklaşırken, alevler havadan ve karadan hızlı müdahale sonucu kontrol altına alındı. Yangında, 3 hektarlık alan küle döndü.

Edinilen bilgiye göre, Aksu ilçesine bağlı Macun Mahallesi'ndeki çalılık alanda saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Alevler, rüzgarla birlikte yerleşim bölgelerine çok yakın bölgedeki ormanlık alana sıçrayınca panik oluştu. Vatandaşlar evlerinden uzaklaşırken, ihbar üzerine yangın bölgesine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesine ait 15 arazöz karadan, 2 yangın söndürme helikopteri de havadan müdahalede bulundu. Ormanlık alanın yamaç bölgede oluşu karadan müdahaleyi zorlaştırırken, mahalle sakinleri de yangının yayılımını azaltmak için çaba sarf etti. Evlerinden çıkan mahalleliler de ekiplerin çalışmalarını tepelik alandan merakla izledi.

"2 dakikada tepeye çıktı"

Yangının çıktığı alana yakın kısımda evi bulunan Hasan Servet, olayı duyunca 40 kilometre uzaklıktan aracıyla geldiğini belirterek, "Rüzgardan dolayı 2 dakika içerisinde tepeye çıktı. Tepe olduğu için atlayamamış. Allah'ın izniyle kontrol altına alındı. Seralar var, evler var. Yangın bu tarafa atlasaydı çok kötü olurdu. Çok korktuk" dedi.

3 hektarlık alan zarar gördü

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu kontrol altına alınan yangında, 2,5 hektar ormanlık alan yarım hektar da tarım arazisi küle döndü. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ederken, yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı. - ANTALYA

Antalya, Yangın, Aksu, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 19:48 - Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Evlerine yakın bölgede çıkan orman yangınından panikle kaçtılar - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Almanya Başbakanı Merkel, Doğu Akdeniz'i görüştü: Avrupa daha adil olmalı Terör örgütü PKK'nın kurucularından Ali Haydar Kaytan etkisiz hale getirildi 30 metre yüksekliğindeki kayalıktan atlayan genç, hayatını kaybetti Cami avlusunda pencereye iple asılmış cansız beden bulundu Kan donduran cinayet! Anne, kızını fuhşa sürükleyen kardeşinin nişanlısını bıçakla katletmiş Son büyükşehir anketinde bomba sonuçlar! Korona tedavisi gören Muhittin Böcek zirveye yerleşti Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü
Son Dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor Son Dakika: Bakan Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı sonrası konuşuyor         
19:58
Genoa, Fenerbahçeli Miha Zajc resmen kiraladı Genoa, Fenerbahçeli Miha Zajc resmen kiraladı         
18:59
Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sörloth ısrarla Leipzig'e gitmek istiyor Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu: Sörloth ısrarla Leipzig'e gitmek istiyor         
18:24
Son Dakika: Beşiktaş'ta 7'si futbolcu, 12 kişide koronavirüs tespit edildi Son Dakika: Beşiktaş'ta 7'si futbolcu, 12 kişide koronavirüs tespit edildi         
18:12
Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek Fortuna Sittard'ı satın alan Acun Ilıcalı 8 milyon euro ödeyecek         
17:58
Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi Rahibe, kilisede eğitim alan erkek öğrenci ile 10 kez cinsel ilişkiye girdi         
17:36
Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor Ehliyetlerin çipli kimlik kartlarına aktarılması işlemi cuma gününden itibaren başlıyor         
17:17
Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı Yengesiyle yasak aşk yaşayan adamın karısı canına kıydı! Oğlu her şeyi bir bir anlattı         
17:03
RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti RTÜK, Fox Haber'in yeni sunucusu Selçuk Tepeli'ye ilk cezayı kesti         
16:56
Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü Korku dolu anlar kamerada! Pencereye tırmanırken 7'nci kattan düşüp öldü         
15:59
Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi? Sinan Akçıl, yaşlı adamı döven Halil Sezai'ye meydan okudu: Gücün bana da yeter mi?         
14:56
Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti Kadınları istismar ettiği iddiasıyla tutuklanan sözde hoca tüm suçlamaları reddetti         
14:02
Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı Ormanda kaybolan telefonundan maymun selfieleri ve videoları çıktı         
13:53
Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı Fenomen gelin adayı Hanife Gürdal, eşi Kemal Ayvaz'dan boşandı         
12:17
Acun Ilıcalı'dan Acun Ilıcalı'dan "Şeyma Subaşı ile evlendiğine pişman mısın?" sorusuna yanıt         
11:12
Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı Vaka sayılarındaki artış sonrası sağlık çalışanları istifa etmeye başladı         
11:09
İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı İstanbul'da parkta çocuğa hırsızlık yaptıran 'aile' görünümlü çete kameralara yansıdı         
10:53
"Koronavirüs insan yapımı" diyen Çinli Virolog beklenen raporu yayınlayarak iddiasını kanıtladı         
10:06
Profesörlerin maske tartışması! Sosyal medya üzerinden birbirlerine girdiler Profesörlerin maske tartışması! Sosyal medya üzerinden birbirlerine girdiler         
08:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.09.2020 20:04:37. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Evlerine yakın bölgede çıkan orman yangınından panikle kaçtılar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei