Antalya'yı fırtına vurdu... Sular altında kalan evlere müdahale edildi, mahsur kalanlar böyle kurtarıldı - Son Dakika
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Antalya'yı fırtına vurdu... Sular altında kalan evlere müdahale edildi, mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

28.01.2023 13:22

Antalya'yı fırtına vurdu.

Antalya'yı fırtına vurdu... Sular altında kalan evlere müdahale edildi, mahsur kalanlar böyle kurtarıldı

ANTALYA - Antalya Büyükşehir Belediyesi, kent genelinde dün akşam saatlerinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına sebebiyle seferber oldu. Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye, ASAT, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri ekipleri gece boyunca kesintisiz görev yaparak, olumsuzluklara anında müdahale etti.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün turuncu kod uyarısı verdiği Antalya'da hızı yer yer 150 kilometreye ulaşan fırtına ve beraberindeki kuvvetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Antalya Büyükşehir Belediyesi, afet boyutuna ulaşan fırtına ve yağış nedeniyle tüm birimleriyle teyakkuza geçti. Kriz masası oluşturan Büyükşehir Belediyesi, itfaiye, ASAT, Park ve Bahçeler ile Fen İşleri ekipleriyle gece boyunca kesintisiz görev yaparak, olumsuzluklara müdahale etti.

136 vakaya müdahale edildi

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle Kepez, Konyaaltı, Muratpaşa, Döşemealtı, Aksu, Serik, Alanya, Kumluca ve Elmalı ilçelerinde su baskını, mahsur kalma çatı uçması ve ağaç devrilmesi gibi 136 olaya müdahale etti. Kepez Fevzi Çakmak Mahallesi'nde evlerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi, 6 çatı uçması, 23 su baskını, 11 ağaç devrilmesi, 10 mahsur kalma, 2 yıldırım düşmesi, 2 dereye araç uçması vakasına koştu.

Ağaçlar devrildi

Fırtına ve şiddetli yağış nedeniyle şehir merkezi ve ilçelerde ağaçlar devrilirken, bazılarının da dalları kırıldı. Park ve Bahçeler Dairesi Başkanlığı ekipleri, gelen ihbarlara anında müdahale etti. Birçok noktada yola ve araçların üzerine devrilen ağaç ve kopan dallar kısa sürede kaldırıldı. ASAT Genel Müdürlüğü ekipleri de şiddetli yağış nedeniyle göllenme oluşan cadde ve sokaklardaki mazgalları açık tutmak için yoğun çaba gösterdi. Alt geçitlerdeki su birikintileri tahliye edildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Antalya'yı fırtına vurdu... Sular altında kalan evlere müdahale edildi, mahsur kalanlar böyle kurtarıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'yı fırtına vurdu... Sular altında kalan evlere müdahale edildi, mahsur kalanlar böyle kurtarıldı - Son Dakika
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