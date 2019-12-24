Evlerini su basan vatandaşlar çileden çıktı - Son Dakika
Son Dakika Güncel Evlerini su basan vatandaşlar çileden çıktı - Son Dakika

Evlerini su basan vatandaşlar çileden çıktı

6 saat önce

Adana'da dün geceden bu yana devam eden şiddetli yağmur nedeniyle evlerini su basan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suları temizlemeye çalışırken çileden çıktı.

Evlerini su basan vatandaşlar çileden çıktı, System.String[]

Adana'da dün geceden bu yana devam eden şiddetli yağmur nedeniyle evlerini su basan vatandaşlar, kendi imkanlarıyla suları temizlemeye çalışırken çileden çıktı.


Kent genelinde geceden bu yana devam eden şiddetli yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yüreğir ilçesine bağlı 19 Mayıs ve Levent Mahallesi'nde bazı ev ve iş yerleri su baskınına maruz kalırken, birçok araç da su altında kaldı. Kanalizasyon suyu basan evlerini kendi imkanlarıyla kovalar ile temizlemeye çalışan vatandaşlar büyük mağduriyet yaşadı.


Birçok eşyası sular içinde kalan vatandaşlardan Cumali Karadeniz, "Her yağmurda böyle oluyor. Rezil olduk" dedi.


Kadriye Karadeniz ise, "Geceden beri kovalar ile suları dışarı atıyorum. Pislik hep bu sular. Kanalizasyondan geliyor" diye konuştu.


Mahalledeki diğer vatandaşlar da, su baskınları nedeniyle mağdur olduklarını ifade etti.


Bazı vatandaşların evlerinin içine su girmesin diye kapılarının girişine çuval ve briket koydukları görüldü. - ADANA

Levent Mahallesi, Yüreğir, Adana, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.12.2019 04:13 Kaynak: İHA
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