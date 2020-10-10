Evlerini uyuşturucu imalathanesine çeviren amca, yeğen tutuklandı - Son Dakika

Evlerini uyuşturucu imalathanesine çeviren amca, yeğen tutuklandı

10.10.2020 16:34
Evlerini uyuşturucu imalathanesine çeviren amca, yeğen tutuklandı, System.String[]

İZMİT'te evlerinde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan amca ile yeğeni, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

İZMİT'te evlerinde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan amca ile yeğeni, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen N.S. (59) ve  U.S. (23), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, İzmit Mecidiye Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, ev içerisinde ve ormanlık arazide ekim yapıldığını tespit etti. Narkotik köpeği 'Sıtma' ile yapılan aramada, 61 kilogram kubar esrar, 20 gram Hint keneviri tohumu, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 38 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda N.S. ve yeğeni U.S.  gözaltına alındı.

2 şüphelinin ormanlık alanda yetiştirdikleri kenevirleri, evlerinde esrar haline getirip sattıkları belirlendi. Amca ve yeğen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Evlerini uyuşturucu imalathanesine çeviren amca, yeğen tutuklandı
Evlerini uyuşturucu imalathanesine çeviren amca, yeğen tutuklandı
Evlerini uyuşturucu imalathanesine çeviren amca, yeğen tutuklandı

Uyuşturucu, Jandarma, Kocaeli, İzmit, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlerini uyuşturucu imalathanesine çeviren amca, yeğen tutuklandı - Son Dakika

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