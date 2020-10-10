Evlerini uyuşturucu imalathanesine çeviren amca, yeğen tutuklandı - Son Dakika

İZMİT'te evlerinde uyuşturucu madde imalatı ve satışı yapan amca ile yeğeni, jandarma ekiplerinin operasyonuyla yakalandı. Mahkemeye sevk edilen N.S. (59) ve U.S. (23), tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı, İzmit Mecidiye Mahallesi'nde bir evde uyuşturucu satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma, ev içerisinde ve ormanlık arazide ekim yapıldığını tespit etti. Narkotik köpeği 'Sıtma' ile yapılan aramada, 61 kilogram kubar esrar, 20 gram Hint keneviri tohumu, 2 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız av tüfeği, 38 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Operasyonda N.S. ve yeğeni U.S. gözaltına alındı.

2 şüphelinin ormanlık alanda yetiştirdikleri kenevirleri, evlerinde esrar haline getirip sattıkları belirlendi. Amca ve yeğen, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.