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Evlerini yarasalar bastı

1 saat önce

Evlerini yarasalar bastıAğrı'da, 2 arkadaşın yaşadığı eve yarasalar doldu.

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Evlerini yarasalar bastı

Ağrı'da, 2 arkadaşın yaşadığı eve yarasalar doldu. Yaklaşık 40 yarasayı, pencereyi açıp, yastık ve süpürge ile kovalayarak çıkartmayı başaran arkadaşlardan Tugay Fevzioğlu, Pencereyi açtıkça geri geliyorlar. Yarasaların nereden geldiğini bilmiyoruz diye konuştu.

Hürriyet Mahallesi Namık Sezgin Caddesi'ndeki bir apartmanın 5'nci katında oturan İrfan Avcı, saat 01.00 sularında işten eve geldi. Ancak içeri girdiğinde yaklaşık 40 yarasanın evde uçtuğunu gördü. Paniğe kapılan Avcı, uyuyan ev arkadaşı Tugay Feyzioğlu'nu uyandırdı. 2 arkadaş, uçan yarasaları evden çıkarmak için mücadele verdi. Pencereleri açıp, ellerine aldıkları yastık ve süpürgeler ile yarasaları kovalayarak, dışarı çıkartan arkadaşlardan Tugay Fevzioğlu, sıcak hava nedeniyle pencereyi açık bıraktıklarını anlatarak, Bir kaç gün önce evde bir, iki yarasa gördük ancak ciddiye almadık. Uyuyordum. Arkadaşım işten gelince evi yarasalarla dolu bulmuş. Kırka yakın yarasa vardı. Pencereyi açarak, dışarı çıkardık. Ancak pencereyi açtıkça geri geliyorlar. Yarasaların nereden geldiğini bilmiyoruz diye konuştu.

Hürriyet Mahallesi, Kırka, Ağrı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.08.2019 05:38 Kaynak: DHA
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