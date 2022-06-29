Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde iki ayrı adrese baskın düzenledi. G.K. ve C.P. isimli şahısların evlerindeki bahçelerde yapılan aramalarda boyları 10 ila 150 cm arasında değişen ve uyuşturucu üretiminde kullanılan 242 adet kenevir ele geçirildi. Evin bahçesini adeta uyuşturucu tarlası gibi kullanan iki şahıs gözaltına alınırken, daha sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Kenevir, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Evlerinin bahçelerini kenevir tarlasına çevirdiler - Son Dakika

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