Evlerinin bahçelerini kenevir tarlasına çevirdiler - Son Dakika
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Evlerinin bahçelerini kenevir tarlasına çevirdiler

29.06.2022 18:52
Evlerinin bahçelerini kenevir tarlasına çevirdiler

Edirne'de evlerinin bahçelerini kenevir tarlasına çeviren 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edirne'de evlerinin bahçelerini kenevir tarlasına çeviren 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde çalışmalar yapan Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Yenimescit Mahallesi'nde iki ayrı adrese baskın düzenledi. G.K. ve C.P. isimli şahısların evlerindeki bahçelerde yapılan aramalarda boyları 10 ila 150 cm arasında değişen ve uyuşturucu üretiminde kullanılan 242 adet kenevir ele geçirildi. Evin bahçesini adeta uyuşturucu tarlası gibi kullanan iki şahıs gözaltına alınırken, daha sonra sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - EDİRNE

YORUMLAR
500
150 kilo demiri çalan şahıs 2 saat sonra yakalandı 150 kilo demiri çalan şahıs 2 saat sonra yakalandı Baskında litrelerce etil alkol ele geçirildi Baskında litrelerce etil alkol ele geçirildi
Kaynak: İHA

Kenevir, Edirne, Keşan, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Evlerinin bahçelerini kenevir tarlasına çevirdiler - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlerinin bahçelerini kenevir tarlasına çevirdiler - Son Dakika
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