Evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştiren 4 şüpheli yakalandı

Antalya'da evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'da evlerinin bahçesinde Hint keneviri yetiştirdiği belirlenen 4 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kepez ilçesindeki evlerin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Çalışma başlatan ekipler, Duacı Mahallesi'ndeki adrese düzenlenen operasyonda, bahçeye kurulan serada 1190 kök kenevir ile 1014 gram esrar ele geçirdi. Ev sahibi C.A. gözaltına alındı. Atatürk Mahallesi'ndeki evin bahçesinde de 152 kök Hint keneviri ve bir miktar esrar bulundu. Operasyonda, Y.G, A.K. ve G.K. yakalandı. Öte yandan operasyon anları polis ekiplerince görüntülendi. Görüntülerde, sebzeler arasına ekilen kenevirin polis ekiplerince bulunması yer alıyor.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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