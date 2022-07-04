Olay, saat 11.00 sıralarında, Mümine Hatun Mahallesi 1495'inci Sokak'ta meydana geldi. Muhammet Musab Kepir, 1'inci kattaki evlerinin balkonunda oynarken oyuncağına basınca dengesini kaybederek zemine düştü. Durumu fark eden aile bireyleri, 112 Çağrı Merkezi'ni arayıp yardım istedi. Muhammet Musab, gelen ambulansla Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi 'ne kaldırıldı. Polis, olayla ilgili çalışma başlattı.

Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › EVLERİNİN BALKONUNDAN DÜŞEN 1,5 YAŞINDAKİ MUHAMMET MUSAB YARALANDI - Son Dakika

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