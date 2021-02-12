Evlerinin damında silah imalatı yapan şüpheliler koleksiyoner olduklarını öne sürdü - Son Dakika
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Evlerinin damında silah imalatı yapan şüpheliler koleksiyoner olduklarını öne sürdü

12.02.2021 09:33
Evlerinin damında silah imalatı yapan şüpheliler koleksiyoner olduklarını öne sürdü

ADANA'da, evlerinin damında silah imalatı, tamiri ve satışı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı.

ADANA'da, evlerinin damında silah imalatı, tamiri ve satışı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli, polisin operasyonuyla yakalandı. Polisi görünce silahları damdan atmaya çalışan şüpheliler, koleksiyoner olduklarını, satış yapmadıklarını öne sürdü.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yasa dışı silah imalatı, tamiri ve satışı yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, M.D. ile Y.D. kardeşlerin, merkez Seyhan ilçesindeki evlerinin damında ruhsatsız silahları tamir ettiği, kurusıkı tabancaların namlularının değiştirdiği ve G.K. ile Y.K.'nin de müşteri bulup, bu silahların satışını gerçekleştirdiğini belirledi. Polis ekipleri, savcılığın yakalama kararı çıkarmasının ardından söz konusu adrese baskın yaptı.

SİLAHLARI DAMDAN AŞAĞI ATMAYA ÇALIŞTILARPolisin geldiğini gören şüpheliler, damda bulunan silah ve malzemeleri aşağı atmaya çalıştı. Polis, şüphelileri yakalayıp, gözaltına aldı. Silah imalathanesine dönüştürülen adres ve G.K.'nin evinde yapılan aramalarda, 22 ruhsatsız tabanca, 4 kurusıkı tabanca, 2 pompalı tüfek, namlu açmada kullanılan makine, 37 namlu ucu, 20 icra yayı, çok sayıda şarjör ve mermi ile silah yapımında kullanılan malzeme gele geçirildi.KOLEKSİYONER OLDUKLARINI ÖNE SÜRDÜLER

Sorgulanmak üzere emniyete götürülen M.D. ile Y.D.'nin, ifadelerinde, koleksiyoner oldukları için bu kadar silahları olduğunu, söz konusu silahları satmadıklarını öne sürdükleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.D., Y.D. ile G.K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, Y.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Evlerinin damında silah imalatı yapan şüpheliler koleksiyoner olduklarını öne sürdü
Evlerinin damında silah imalatı yapan şüpheliler koleksiyoner olduklarını öne sürdü
Evlerinin damında silah imalatı yapan şüpheliler koleksiyoner olduklarını öne sürdü
Evlerinin damında silah imalatı yapan şüpheliler koleksiyoner olduklarını öne sürdü
Evlerinin damında silah imalatı yapan şüpheliler koleksiyoner olduklarını öne sürdü
Evlerinin damında silah imalatı yapan şüpheliler koleksiyoner olduklarını öne sürdü
Evlerinin damında silah imalatı yapan şüpheliler koleksiyoner olduklarını öne sürdü
Evlerinin damında silah imalatı yapan şüpheliler koleksiyoner olduklarını öne sürdü
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Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlerinin damında silah imalatı yapan şüpheliler koleksiyoner olduklarını öne sürdü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlerinin damında silah imalatı yapan şüpheliler koleksiyoner olduklarını öne sürdü - Son Dakika
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