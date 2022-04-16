Evlerinin kapısını açtıkları sahipsiz kedileri hayata bağlıyorlar - Son Dakika
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Evlerinin kapısını açtıkları sahipsiz kedileri hayata bağlıyorlar

16.04.2022 13:16
Evlerinin kapısını açtıkları sahipsiz kedileri hayata bağlıyorlar

Düzce'de yaralı ve uzuv kaybı yaşayan onlarca sahipsiz kediye evlerinin kapılarını açan Esma ve Mustafa Kuşçuoğlu çifti, özenle bakımını yaptıkları hayvanları adeta hayata bağlıyor.

Düzce'de yaralı ve uzuv kaybı yaşayan onlarca sahipsiz kediye evlerinin kapılarını açan Esma ve Mustafa Kuşçuoğlu çifti, özenle bakımını yaptıkları hayvanları adeta hayata bağlıyor.

Hayvansever 48 yaşındaki Esma ve 50 yaşındaki Mustafa Kuşçuoğlu çifti, 20 yıl önce çevrelerindeki sahipsiz hayvanları beslemeye başladı.

Zamanla bakıma muhtaç sahipsiz kedilere yardım eli uzatmak isteyen çift, yaralı ve uzuv kaybı bulunan onlarca sahipsiz kediye evlerinin kapısını açarak bakımını üstlendi.

Yolları Bipativer Hayvanları Koruma Derneği ile kesişen çift, dernek faaliyetlerine katılarak hayvanların beslenme, barınma ve tedavi ihtiyaçlarına da destek oluyor.

Evlerinin bahçesini de sahipsiz kedilere açan Kuşçuoğlu çifti, bakıma muhtaç olmayan hayvanları ise dernek üzerinden sahiplendirerek "sıcak yuva"ya kavuşturuyor.

"Kediler adeta evin bireyi gibi"

Esma Kuşçuoğlu, AA muhabirine, hayvanları çok sevdiğini söyledi.

"Kedileri ufak yaşlardan itibaren seviyordum. Ancak bakıma muhtaç hayvanların her zaman benim için yeri daha farklı, onları daha çok seviyorum." diyen Kuşçuoğlu, evlerinin kapılarını açtıkları sahipsiz hayvanlara adeta bebek gibi baktıklarını anlattı.

Kuşçuoğlu, dernek aracılığıyla birçok sahipsiz kediye yeni yuva bulduklarını aktararak, bakıma muhtaç olanları sahiplendirmek istemediklerini, onlara kendileri bakmak istediklerini kaydetti.

Kedilerin adeta evin bireyi gibi olduğunu belirten Kuşçuoğlu, "Çocuklarımız gibiler. Kedilerimizi büyütüp bakıyoruz, ardından bahçemize bırakıyoruz. Bahçemizde de bir sürü kedimiz var." dedi.

"Onları doğaya bırakamayız"

Mustafa Kuşçuoğlu da yaralı ya da uzuv kaybı bulunan kedilerin doğada yaşama şansının olmadığını belirterek, "Biz bunları doğaya bırakamayız bu nedenle elimizden geldiği kadar evimizde bakıyoruz. Evimizdeki yardıma muhtaç hayvanların yanı sıra sokaktaki hayvanlara da yardım ediyoruz." diye konuştu.

Kuşçuoğlu, sahipsiz hayvanları beslemek için arabasında her zaman kemik ve mama bulundurduğunu dile getirdi.

Hayvanların kaza sonucu yaralanmalarını engellemek için sürücülere yolda dikkatli seyretmeleri konusunda çağrıda bulunan Kuşçuoğlu, "Özellikle çöp konteynerlerinin yanında yavaşlasınlar çünkü yiyecek bulmak için hayvanlar içine giriyor. Arabanın sesinden korkup önüne atlıyorlar. Sürücüler dikkat ederse iyi olur." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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