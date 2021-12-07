Evlerinin mülkiyeti müteahhit firmaya geçen ailelerin tahliyesinde gerginlik - Son Dakika

KAYSERİ'de evlerinin mülkiyetinin icra ihalesi yolu ile yeniden müteahhit firmaya geçince çıkarılmak istenen daire sahiplerinin tahliyesi sırasında aileler ile polis arasında gerginlik yaşandı. Daire sahiplerinden Solmaz Yılmaz, "17 yıl boşunca her ay borçlarımızı sıkıntısız ödememize ve bitirmemize rağmen tapumuzu vermedikleri gibi bizden yeniden bedel istediler" dedi.

Melikgazi ilçesi Anbar Mahallesi'nde, Organize Kent Yapı Kooperatifi'nden 17 yıl önce taksitle ev alan 40 kişi, dairelerin mülkiyetinin icra ihalesi yoluyla yeniden müteahhit firmaya geçmesi üzerine çıkarılmak istendi. Sokağa dökülen bazı daire sahipleri, kooperatif kurucusu S.E.'ye tepki gösterdi. İcra yetkililerinin tahliye için gittikleri evde ailelerin kapıyı açmaması üzerine gerginlik çıktı. Bölgeye çok çok sayıda polis sevk edildi. Olası bir olumsuzluğa karşı da itfaiye ekipleri bölgede bekletildi. Zaman zaman sert tartışmanın yaşandığı bölgede polis, mahalleye girişi kontrollü olarak sağladı.

'17 YIL ÖDEDİĞİMİZ PARAYI 'KİRAYA SAYIN' DİYORLAR'

Evine gelen tahliye talebine rağmen çıkmayacaklarını söyleyen daire sahiplerinden Solmaz Yılmaz, "17 yıl önce dişimizden, tırnağımızdan artırdığımızı ev sahibi olma hayali ile buraya yatırdık. Bankadan kredi çekenlere tapusu verildi. Ancak bizim her ay borçlarımızı sıkıntısız ödememize ve bitirmemize rağmen tapumuzu vermedikleri gibi bizden yeniden bedel istediler. Biz de bu bedelleri vermediğimiz için 40 daire mülkiyeti icra ihalesi yoluyla yeniden müteahhit firmaya geçmesi nedeniyle evlerimizi banka yolu ile satışa çıkarıldı. 17 yıl ödediğimiz parayı 'kiraya sayın' deyip çıkmamızı istiyorlar. Bu kışta nereye gideceğiz? Kapımıza polisle dayanıp çıkmamızı istiyorlar. Çok mağduruz. Yetkililer bize sahip çıksın" diye konuştu.