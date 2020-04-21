Evlerinin neşe kaynağı, Cam kemik hastası ikizler 15 yaşına girdi - Son Dakika
Son Dakika Yaşam Evlerinin neşe kaynağı, Cam kemik hastası ikizler 15 yaşına girdi - Son Dakika

Evlerinin neşe kaynağı, Cam kemik hastası ikizler 15 yaşına girdi

6 saat önce

Elazığ'da cam kemik hastalığı nedeniyle çok çabuk kemikleri kırıldığı için yaşamlarının çoğunluğunu evlerinde geçiren ikizler, 15 yaşına girdi.

Evlerinin neşe kaynağı, Cam kemik hastası ikizler 15 yaşına girdi, System.String[]

Elazığ'da cam kemik hastalığı nedeniyle çok çabuk kemikleri kırıldığı için yaşamlarının çoğunluğunu evlerinde geçiren ikizler, 15 yaşına girdi. Sürekli güler yüzleri ve sempatik tavırlarıyla ailenin neşe kanyağı olan ikizler en çok Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile telefonla da olsa görüşmek istiyor.


5 çocuklu İsa ve Fidan Canlı'nın doğuştan cam kemik (osteogenesis imperfekta) hastalığı olan ikizleri Zeliha ile Fatma 15 yaşına girdi. Ailenin, dokunurken bile hassas davrandığı hayatlarının çoğunu evde geçirmek zorunda olan ikizler, pastalarını keserek bir birlerinin doğum gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı görmek veya telefonla da olsa görüntülü konuşmak isteyen ikizler eğitimlerine de ara vermeden devam ediyor. Evde eğitim gören ancak Korona virüs salgını nedeniyle okudukları lise birinci sınıfın derslerini EBA TV'den takip eden ikizler, şiir yazıp, kitap okumayı da çok seviyor.


Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmek istiyorlar


İkizi ile aynı anda aynı duyguyu hissettiklerini dile getiren Zeliha Canlı, "Bugün ikizimle doğum günümüz, onu çok seviyorum. Korona virüsten dolayı ailemiz ile vakit geçiriyoruz, dışarı çıkmıyoruz. Ben ile Fatma bazen aynı anda aynı duygularımızı hissedebiliyoruz. Mesela aklımızda geçenleri, sanki okuyormuşuz gibi aynı anda konuşuyor, aynı şeyleri söyleyebiliyoruz. Cumhurbaşkanımız ile konuşmak istediğimizi belirtmiştik. Korona virüsten dolayı şuanda işleri var. Ancak biz kendisiyle görüşmek istiyoruz, en azından telefondan kendisiyle konuşmak istiyoruz" dedi.


İkizlerden Fatma Canlı ise " Zeliha ile bugün doğum günümüz. Onunla birlikteyken kendimi çok rahat hissediyorum, onu çok seviyorum. İçimden geldiği gibi onunla konuşabiliyorum. Malum bir salgın var, bizden bundan dolayı ailemizle birlikte doğum günümüzü evde kutladık. Çok güzel geçti" diye konuştu.


"İyiki doğmuşlar meleklerim"


Baba İsa Canlı da ikizlerinin yeni yaşına girdiği için mutlu olduklarını aktararak," Zeliha ile Fatma doğuştan engelli. Kızlarım, cam kemik hastalıkları. Zeliha ile Fatma'nın hastalıklarından dolayı ancak koltuk altından tutup kaldırabiliyoruz. Fatma'yı hala öyle kaldırıp indirebiliyoruz ama Zeliha çok kırıldığı için ancak onu bebek gibi ellerimizin üstüne alabiliyoruz. Bugün onların doğum günleri, iyi ki doğmuşlar meleklerim. Canlarım benim, evimin şenliğiler. Çok seviyoruz, hep güler yüzlüler"ifadelerini kullandı. - ELAZIĞ

Recep Tayyip Erdoğan, Elazığ, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.04.2020 11:03 Kaynak: İHA

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ŞU AN BURADASINIZ: Evlerinin neşe kaynağı, Cam kemik hastası ikizler 15 yaşına girdi - Son Dakika
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