Evlerinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı - Son Dakika

Evlerinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı

01.01.2021 05:45

Adana'da kimliği belirsiz 5 kişi, gittikleri evin önünde İbrahim Ö.'yü dışarı çağırdı. İbrahim Ö. ağabeyleri ile birlikte evlerinin önüne çıkarken, araçtan inen saldırganlar bıçaklarla kardeşlere saldırdı. Kardeşlerden 2'si yaralanırken birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Olay, saat 03.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Bey Mahallesi 16053 Sokak'ta meydana geldi. Otomobille sokağa gelen kimliği belirsiz kişi iddiaya göre, İbrahim Ö.'ye seslenip, dışarıya çıkmasını istedi.

OTOMOBİLDEN 5 KİŞİ İNDİ

İbrahim Ö.'yü çağıran kişiyi fark eden kardeşleri Recep Ö. ve Mahsun Ö., ağabeyleriyle birlikte dışarıya çıktı. 3 kardeşin sokağa çıktığı sırada otomobilden inen 5 kişi, bıçaklarla 3 kardeşe saldırdı.

KANLAR İÇİNDE YERDE KALDILAR

Olayda Recep Ö. kalçasından, Mahsun Ö. ise başından, sol koltuk altından ve bacaklarından ağır yaralandı. İbrahim Ö. ise olayı yara almadan atlattı. Saldırı sonucu, iki kardeş kanlar içinde yere yığılırken, şüpheliler geldikleri otomobile binip, olay yerinden kaçtı.

KARDEŞLERDEN BİRİNİN HAYATI TEHLİKESİ BULUNUYOR

Yaralı iki kardeş, yakınları tarafından otomobille Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi'ne götürüldü. Tedaviye alınan kardeşlerden Mahsun Ö.'nün durumunun ağır olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Şüphelileri yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya çok yönlü olarak devam ediyor.

Evlerinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı

Seyhan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Evlerinin önünde bıçaklı saldırıya uğrayan iki kardeş yaralandı - Son Dakika


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