Evlerinin önündeki atölyede el işi "Serik Bıçağı" üretiyorlar - Son Dakika

Evlerinin önündeki atölyede el işi "Serik Bıçağı" üretiyorlar

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 kişilik aile, evlerinin önüne kurdukları atölyede Kurban Bayramı için el işi "Serik Bıçağı" üretimi yapıyor.

Antalya'nın Serik ilçesinde 4 kişilik aile, evlerinin önüne kurdukları atölyede Kurban Bayramı için el işi "Serik Bıçağı" üretimi yapıyor.

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Deniztepesi Mahallesi'nde yaşayan bıçak ustası Hüseyin Durmaz (36), eşi Azra (28), annesi Ümmü Durmaz (55) ve kayınvalidesi Türkan Torun (44) ile atölyede birlikte alın teri döküyor. Bıçakları özenle yapan aile, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi yoğun talebi karşılamaya çalışıyor.

Bıçak ustası Hüseyin Durmaz, gazetecilere, dedesinin başlattığı bıçak yapım işini babasından devraldığını belirtti.

Gıda teknikeri olmasına karşın bıçak ustalığını tercih ettiğini dile getiren Durmaz, "Bıçakçılık ilçemizin tarihi ve kültürel bir değeri. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ile işlerimiz sıkışıyor. Yaptığımız iş çeliğin örs üzerinde yön ve şekil verilmesi. Fabrikasyon bıçaklar gibi olmuyor. El emeği ile yapıldığı için de çok rağbet görüyoruz. Fabrikasyon bıçaklara çok talep yok. Kullandıkları çelik yumuşak çelik olunca ve çabuk bozulduğu için benim mesleğimin ön plana çıkmasını sağlıyor." diye konuştu.

Ailesinin her bayram kendisine yardım ettiğini belirten Hüseyin Durmaz, "Eşim bana normalde de yardımcı oluyor. Fakat bayram sezonunda yoğunluk çok olduğu için annem ve kayınvalidem de yardım için geldiler." dedi.

"Gerçekten zor iş"

Eşine yardımcı olan Azra Durmaz ise işlerinin yoğun ve zor olduğunu söyledi.

Durmaz, sipariş üzerine çalıştıklarını belirterek, Kurban Bayramı'nda aşırı bir yoğunluk yaşadıklarını aktardı.

Eşine yardımcı olduğunu dile getiren Durmaz, "Annem, kayınvalidem, ben, eşimin bize yapabileceğimizi söylediği işleri yapmaya çalışıyoruz. Hem aile ekonomisine katkıda bulunuyor hem de eşimin işlerini kolaylaştırıyoruz. Gerçekten zor bir iş. Ama aile ortamında yaptığımız için konuşarak, sohbet ederek yapılınca zevkli oluyor. İşin zorluğundan çok, aldığımız zevke bakıyoruz." ifadesini kullandı.

Türkan Torun ise Sivas'tan kızı ve damadına yardım etmek için geldiğini vurgulayarak, bıçakçılığın çok zor bir meslek ama güzel yönlerinin de olduğunu kaydetti.

Ümmü Durmaz da bıçakçılığın kayınpederinden miras kalan bir meslek olduğunu aktardı.

Rahmetli eşinin de bıçak işlerini çok güzel yaptığını dile getiren Durmaz, "Yapmak isteyen herkes yapamaz. Oğluma yardım etmek amacıyla katkıda bulunmak istedik. Bir şekilde bu Kurban Bayramı'nı atlatmamız gerekir. Gelecek nesillerden bu işi yapacak çok fazla kişi olacağını sanmıyorum. Eleman yetiştirmek sorun." diye konuştu.

Kurban Bayramı, Hüseyin Durmaz, Antalya, serik, Kültür Sanat, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.07.2020 18:47 Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Evlerinin önündeki atölyede el işi 'Serik Bıçağı' üretiyorlar - Son Dakika
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