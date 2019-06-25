Evlerinin tavanı başlarına çöktü
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MERSİN'deki tek katlı evin salon tavanının üzerlerine çökmesi sonucu Zeynep Gökçe (65) ile oğlu Reşit Gökçe (35) yaralandı.
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 02:21 Kaynak: DHA
MERSİN'deki tek katlı evin salon tavanının üzerlerine çökmesi sonucu Zeynep Gökçe
(65) ile oğlu Reşit Gökçe (35) yaralandı.
Olay, merkez Akdeniz
ilçesi Hal Mahallesi 6030 numaralı sokakta bulunan Zeynep Gökçe'ye ait tek katlı müstakil evde meydana geldi. Gökçe, kendisini ziyarete gelen oğlu Reşit ve akrabaları ile salonda sohbet ettiği sırada avizenin tavanla birleştiği nokta çöktü. Kopan parçaların isabet ettiği anne ve oğlu yaralandı. Hafif yaralanan anne- oğul, salondaki diğer aile yakınları ve komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ambulans ile Toros Devlet Hastanesi
'ne kaldırıldı.
- Mersin
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