Evlerinin tavanı çökmeye başlayan iki kardeş hayırseverlerden destek bekliyor - Son Dakika

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde kız kardeşiyle birlikte yaşayan Necmettin Ekinci, 2 yıldır iş bulamadığı için çalışamıyor. Evlerinde beyaz eşya olmayan ve odalarının tavanı dökülen kardeşler, hayırseverlerden destek bekliyor.

Kızıltepe ilçesi Zergan Mahallesi'nde yaşayan Necmettin Ekinci ile kız kardeşi, anneleri ve babaları vefat edip ağabeyleri de evlenince yalnız kaldı. Maddi imkansızlıklarla boğuşan Necmettin Ekinci, 2 yıldır iş bulamadı. Evlerinde beyaz eşya olmayan Ekinci kardeşlerin mutfak tavanları da bakımsızlıktan çöktü.

Kardeşleri çektikleri videoyla gündeme getiren Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği, hayırseverlere Ekinci kardeşlere sahip çıkması için seslendi. Dernek Başkanı Sadettin Kandemir, "Ailenin durumu gerçekten de içler acısı. Evde buzdolabı, çamaşır makinesi, fırın yok. Mutfakta herhangi bir beyaz eşya yok. Küçük bir ocakları var sadece. Mutfağın durumu da içler acısı. Oturdukları odanın da tavanı çökmüş durumda. Böyle olması da çok tehlikeli. Mecbur burada kalıyorlar, yapacak bir şeyleri yok. Hayırseverlere sesleniyoruz, Kızıltepe Yetim ve Öksüzler Derneği olarak sizden talepte bulunmuyoruz. Para gönderin demiyoruz. Gelin bu insanlara yardımcı olalım, birlikte sahip çıkalım. Gelin siz görün, kendi elinizle hayrınızı yapın" dedi. - MARDİN