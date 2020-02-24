Evlerinin tavanı üzerlerine düşecek korkusuyla yaşıyorlar - Son Dakika
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Evlerinin tavanı üzerlerine düşecek korkusuyla yaşıyorlar

6 saat önce

Batman'da yıkılmak üzere olan bir evde yaşayan 7 nüfuslu Barış ailesi, evlerinin tavanının üzerlerine düşecek korkusuyla günlerini geçiriyor.

Evlerinin tavanı üzerlerine düşecek korkusuyla yaşıyorlar, System.String[]

Batman'da yıkılmak üzere olan bir evde yaşayan 7 nüfuslu Barış ailesi, evlerinin tavanının üzerlerine düşecek korkusuyla günlerini geçiriyor. Maddi durumları olmadığı için kirada bulundukları evi bile değiştiremeyen aile, yetkililerden yardım bekliyor.


Batman merkezde bulunan Bağlar Mahallesinde ikamet eden Barış ailesi yıkılmaya yüz tutmuş bir evde yaşam mücadelesi veriyor. Odun olmadığı için sobanın bile kurulmadığı evde üniversite sınavına hazırlanan Rojbin Barış, yetkililerin seslerini duyup kendilerine yardım etmesini istedi.


Yaşadıkları zorlu günler ile ilgili İhlas haber Ajansı (İHA) muhabirine konuşan Rojbin Barış, babasının cezaevinden çıktığını ve 30 bin lira borcunun olduğunu söyledi. Barış, "Maddi durumumuz olmadığından dolayı o parayı ödeyemedik. Bize bakan kimse yok, 4 kardeşim okul okuyor, ben üniversite sınavına hazırlanıyorum. Dershaneye gidecek param bile yok, evde çalışıyorum. Oturduğumuz ev de bizim değil kira, kirayı da zar zor ödüyoruz. Depremde ev çok zarar gördü ev her an yıkılabilir. Başka gidecek evimiz de yok. Sadece çocuk ve okul parası alıyoruz. Komşularımız da ayda bir yardım ediyorlar ellerinden geldiğince. Kış şartları çok zor geçiyor odun olmadığı için soba kuramıyoruz. Evin tavanı geçen sefer üzerimize çökmüştü, salon mutfakta evin tavanı çökmüş durumda, evin diğer odasında çalışamıyoruz, bende zar zor derslerime çalışıyorum üniversite sınavlarıma. Zaten korkudan zar zor uyuyoruz hepimiz. 6 kişi tek odada uyumaya çalışıyoruz. Evin tavanı her an üzerimize düşecek korkusu ile yaşıyoruz. Gecen dönem üniversiteyi kazandım ama maddi imkansızlıklardan dolayı gidemedim, edebiyat bölümünü kazandım gidemedim. Bu yılda inşallah kazanırsam çok gitmek istiyorum" dedi.


Anne Deniz Barış ise hayırseverlerden yardım beklediklerini söyledi. Deniz Barış, "Bize bir çare bulun zor durumdayız. Komşular bize ellerinden geldiğince yardım ediyorlar. Çaresizim ne yapacağımı bilemiyorum" diye konuştu. - BATMAN

Bağlar, Batman, İhlas, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 01:07 Kaynak: İHA
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