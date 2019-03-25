Son Dakika Haberleri: Evlerinin Yandığını Gördüler Feryat Ettiler

Evlerinin Yandığını Gördüler Feryat Ettiler

1 saat önce

Kayseri'de evlerinin yandığını gören aile fertleri feryat etti.

Evlerinin Yandığını Gördüler Feryat Ettiler, System.String[]
Kayseri'de evlerinin yandığını gören aile fertleri feryat etti.

Edinilen bilgiye göre Kocasinan ilçesine bağlı Argıncık Kayabaşı Mahallesi 114. Sokak'ta müstakil evde yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale etti. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 20 dakikalık müdahalesi sonrasında yangın söndürülürken, yangını haber alan ev sahipleri gördükleri manzara karşısında feryat etti.

Sobadan sıçrayan kıvılcımların neden olduğu tahmin edilen yangınla ilgili olarak yetkililer işlem başlatıldığını bildirdi. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.03.2019 10:00 Kaynak: İHA

İtfaiye, Kayseri, 3. Sayfa
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